VfB Stuttgart - Gladbach Tipp, Prognose, Quoten 1.2.2025

Unser VfB Stuttgart - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.02.2025 lautet: Auswärtsspiele liegen den Fohlen in dieser Spielzeit überhaupt nicht. Im Wett Tipp heute dominiert der VfB Stuttgart im eigenen Stadion.

Für unsere VfB Stuttgart Gladbach Prognose deutet sich eine klare Tendenz ab. Obwohl die Gastgeber am vergangenen Spieltag mit 0:2 in Mainz verloren haben und unter der Woche mit 1:4 gegen PSG, trauen wir ihnen im eigenen Stadion einen souveränen Heimsieg zu.

Gladbach gewann am vorangegangenen Wochenende gegen Bochum (3:0), bekleckerte sich in den bisherigen Bundesliga-Auswärtsspielen aber nicht gerade mit Ruhm und sammelte nur 0,89 Punkte pro Gastauftritt.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Gladbach auf “Sieg VfB Stuttgart (HC -1)”:

VfB Stuttgart vs Gladbach Quoten Analyse:

Das Hinrunden-Duell gewann Stuttgart im Borussia-Park (3:1). Es war das Ende einer Serie in dieser Paarung. Zuvor hatte in fünf aufeinanderfolgenden Begegnungen jeweils die gastgebende Mannschaft gewonnen. Die VfB Stuttgart Gladbach Quoten deuten auf eine Rückkehr zum alten Muster hin.

VfB Stuttgart vs Gladbach Prognose: Scheue Fohlen

Auf bekanntem Terrain fühlen sich die Fohlen wohl. Gladbach griff 70 Prozent der 27 Zähler in der Bundesliga im eigenen Stadion ab und holte durchschnittlich in der eigenen Arena beinahe so viele Zähler (1,90) wie Stuttgart in der MHP-Arena (2,00).