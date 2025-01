VfB Stuttgart - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten 15.1.25

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs RB Leipzig auf „Über 3,5 Tore“:

VfB Stuttgart vs RB Leipzig Quoten Analyse:

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs RB Leipzig Prognose: Trend mit Nebenwirkungen

In unserem VfB Stuttgart vs. RB Leipzig Tipp sehen wir das höhere Risiko für mehr Gegentore bei den Gästen. Die Roten Bullen verloren in der Ferne erst drei Bundesliga-Partien - allerdings gebündelt über die vier vorangegangenen Auswärtsspiele.

Über die Hälfte der Gegentreffer nahm das Team von Marco Rose in den letzten vier Bundesliga-Auswärtsspielen hin. Vor der 1:5-Niederlage in München gewann Leipzig zwar in Kiel (2:0), unterlag jedoch in Hoffenheim (3:4) und zog ebenso gegen Dortmund (1:2) den Kürzeren.