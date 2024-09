VfB Stuttgart - Sparta Prag Tipp, Prognose, Quoten 01.10.

SPORT1 Betting 30.09.2024 • 09:37 Uhr VfB Stuttgart - Sparta Prag Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Sammelt der VfB die ersten Punkte?

Unser VfB Stuttgart - Sparta Prag Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 01.10.2024 lautet: Nach der etwas unglücklichen Niederlage bei Real Madrid will der VfB nun den ersten Sieg in dieser CL-Saison. Der Gegner im Wett Tipp heute darf aber nicht unterschätzt werden.

Im Februar 2010 bestritt der VfB sein bis dato letztes Heimspiel in der Königsklasse. Damals trotzten die Schwaben dem großen FC Barcelona ein 1:1 ab. Auch zum Start der diesjährigen Champions-League-Saison traf Stuttgart auf einen spanischen Vertreter. Zu Gast bei Titelverteidiger Real Madrid traten die Schwaben sehr mutig und frech auf, mussten sich aber am Ende doch mit 1:3 geschlagen geben. Im ersten Heimspiel der laufenden Spielzeit in der Königsklasse empfangen die Männer von Coach Sebastian Hoeneß nun den tschechischen Meister. Bei der VfB Stuttgart Sparta Prag Prognose sprechen die Quoten klar für die Hausherren.

Wir spielen mit einer Quote von 1,64 bei NEO.bet den VfB Stuttgart Sparta Prag Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Sparta Prag auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

Heimvorteil und Qualität sprechen für den VfB

Sparta gewann nur eines der letzten 9 Duelle gegen Bundesliga-Vereine (4U, 4N)

Stuttgart ist seit 14 Liga-Heimspielen ungeschlagen

VfB Stuttgart vs Sparta Prag Quoten Analyse:

Die Wettanbieter ohne Steuer meinen es gut mit den Hausherren und schicken die Schwaben anhand der VfB Stuttgart Sparta Prag Quoten als klare Favoriten auf den Platz. Zum Heimvorteil kommt auch die höhere Qualität. Denn beim Marktwert haben die Gastgeber mit 285 zu 82 Millionen Euro klar die Nase vorne.

So bekommt ihr für einen Heimsieg maximal VfB Stuttgart Sparta Prag Wettquoten von 1,44. Auf der anderen Seite gibt es für einen Erfolg der Gäste Quoten zwischen 6,25 und 6,75.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Sparta Prag Prognose: Die Schwaben setzen auf die Heimstärke

Am Wochenende wollte der VfB nach zuletzt zwei Siegen in der Bundesliga zu Gast in Wolfsburg den Aufwärtstrend bestätigen. Bei den Wölfen gerieten die Schwaben aber zweimal in Rückstand und mussten nach der Gelb-Roten-Karte für Karazor die letzte halbe Stunde auch noch in Unterzahl auskommen. Wieder einmal zeigten die Männer von Coach Sebastian Hoeneß Tugenden wie Wehrhaftigkeit, Geschlossenheit sowie Moral und trafen durch Undav in der siebten Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand.

Der Nationalspieler traf in fünf Pflichtspielen in Serie und kommt schon auf insgesamt sechs Pflichtspieltore. Nun geht es für die Brustringträger daheim weiter, wo man seit 14 Spielen in der Bundesliga ungeschlagen ist (10S, 4U). Acht Punkte und 14:10 Tore reichen aktuell für Rang 8. Der VfB ist seit der Saison 2013/14 erstmals wieder im Europapokal am Start und will nach sieben internationalen Heimspielen in Serie endlich wieder einen Sieg im VfB Stuttgart Sparta Prag Tipp feiern (5U, 2N).

Der AC Sparta feierte im Vorjahr das sechste nationale Double seiner Vereinsgeschichte. Zudem konnten die Prager erstmals seit 2001 ihren Titel in der heimischen Liga verteidigen. Danach wechselte Erfolgscoach Brian Priske aber zu Feyenoord Rotterdam. Für ihn übernahm sein Co-Trainer Lars Friis. In der tschechischen Liga läuft auch in dieser Saison alles wieder auf ein Duell zwischen Slavia und Sparta Prag hinaus. Die „Rudi“ kassierten am Wochenende in der laufenden Meisterschaft den ersten Rückschlag. Daheim gab es ein 2:3 gegen Sigma Olmütz.

Das war für die Roten die erste Niederlage seit 28 Pflichtspielen (23S, 5U). In der „Chance Liga“ war der Athletic Club 19 Partien in Serie ungeschlagen geblieben (15S, 4U). Damit hat man nun in der Tabelle drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Slavia. Vor allem bei der Abwehr hat man mit neun Gegentoren in neun Spielen gegenüber dem Stadtnachbarn, der nur einen Gegentreffer kassiert hat, das Nachsehen. Letzte Saison zog die Mannschaft in der Europa League ins Achtelfinale ein. Der Start in die laufende CL-Spielzeit glückte mit einem 3:0-Heimsieg gegen Red Bull Salzburg. Mit gerade mal 29 Prozent Ballbesitz kamen die Prager auf 2,55 xG, bei 11:11 Gesamtschüssen.

VfB Stuttgart - Sparta Prag Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 2:2 Wolfsburg (A), 5:1 Dortmund (H), 1:3 Real Madrid (A), 3:1 Gladbach (A), 4:1 Kaiserslautern (H)

Letzte 5 Spiele Sparta Prag: 2:3 Sigma Olmütz (H), 2:0 Ceske Budejovice (A), 3:0 RB Salzburg (H), 2:0 Hradec Kralove (A), 2:0 Malmö FF (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs Sparta Prag: -

Beide Vereine treffen am Dienstag in der VfB Stuttgart Sparta Prag Prognose das erste Mal aufeinander. Der VfB bekam es in seiner Europapokal-Geschichte bisher viermal mit Mannschaften aus Tschechien zu tun. Die Bilanz steht hier bei zwei Siegen, einem Remis und einer Niederlage.

Beide Erfolge kamen in Stuttgart zustande. Der AC Sparta kommt schon auf 13 Vergleiche mit deutschen Vereinen. Dabei konnten die Tschechen vier Siege feiern, bei vier Unentschieden und fünf Pleiten. Auswärts steht die Bilanz bei 1S, 3U und 3N.

Die Männer von Coach Sebastian Hoeneß kümmern sich in dieser Saison auch sehr um die Zuschauer, denn in jedem der bisherigen sieben VfB-Pflichtspiele 2024/25 fielen mindestens vier Treffer.

Setzt sich diese Serie auch am Dienstag in der Königsklasse fort? Dann solltet ihr euch bei Merkur Bets zu einer Quote von 2,07 den VfB Stuttgart Sparta Prag Tipp „Über 3,5 Tore“ sichern.

Natürlich verraten wir euch im Merkur Bets Test auch noch, was den Buchmacher alles auszeichnet.

So seht ihr VfB Stuttgart - Sparta Prag im TV oder Stream:

01. Oktober 2024, 18:45 Uhr, MHP Arena

Übertragung Stream: DAZN

Wer das Heimspiel der Schwaben live mitverfolgen möchte, aber kein Ticket mehr fürs Stadion bekommen hat, braucht ein Abo beim Bezahlsender DAZN.

Denn die Partie am Dienstag ist für deutsche Fußball-Fans nur bei diesem Streaming-Anbieter zu sehen. Anpfiff in der Stuttgarter MHP Arena ist um 18:45 Uhr.

VfB Stuttgart vs Sparta Prag: Die möglichen Aufstellungen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - P. Stenzel, Rouault, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Rieder, Undav, Millot - Demirovic

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Seimen, Chase, Krätzig, Vagnoman, Führich, Keitel, Raimund, Kastanaras, Leweling, Touré

Startelf Sparta Prag: Vindahl - Vitik, Panak, Sörensen - An. Preciado, Krasniqi, Kairinen, Rynes - Birmancevic, Olatunji, Haraslin

Ersatzbank Sparta Prag: Vorel - Zeleny, Suchomel, Danek, Pavelka, Solbakke, Laci, Wiesner, Tuci, Rrahmani, Sadilek

Die Gäste müssen auf den verletzten Neuzugang Imanol Garcia verzichten. Beim VfB fehlen Spieler wie Al-Dakhil, Nartey, Stergiou und Zagadou

Undav wird bei den Hausherren in der VfB Stuttgart Sparta Prag Prognose wieder in der Startelf stehen, nachdem er in Wolfsburg zunächst auf der Bank saß.

Unser VfB Stuttgart - Sparta Prag Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Auch wir sehen die Schwaben vorne. Aber wir glauben, dass das Spiel nicht so eindeutig wird, wie es die Quoten implizieren. Die Tschechen sind ein ganz unangenehmer Gegner, der sehr aggressiv und hart agiert.

So sichern wir unseren Tipp auf die Hausherren mit der „Doppelten Chance“ ab. Über mangelnde Tore können sich die Zuschauer in der MHP Arena mal wieder nicht beschweren.