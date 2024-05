Viktoria Pilsen - Sparta Prag Tipp, Prognose, Quote 22.5

Unser Viktoria Pilsen - Sparta Prag Sportwetten Tipp zum MOL Cup Finale Spiel am 22.05.2024 lautet: Der frischgebackene Meister aus Prag kann sich das Double sichern. Im Wett Tipp heute sind die “Rudi” für uns auch die leichten Favoriten.

Am Wochenende sicherte sich Sparta Prag mit einem 5:0-Auswärtssieg bei Mlada Boleslav die Titelverteidigung in der tschechischen Fortuna Liga. Bei einem Vorsprung von vier Punkten auf den ersten Verfolger hat die Partie am letzten Spieltag (am kommenden Sonntag) daheim gegen Pilsen somit keine Bedeutung mehr. Doch schon am Mittwoch treffen die Roten aus der Hauptstadt auch auf den FC Viktoria. In der Doosan Arena von Pilsen spielen die beiden Mannschaften den Pokalsieger der Saison 2023/24 aus.

Während die Buchmacher keinen Favoriten sehen, entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,55 bei Interwetten für den Wett Tipp heute “Sieg Sparta Prag HC +1″.

Darum tippen wir bei Viktoria Pilsen vs Sparta Prag auf “Sieg Sparta Prag HC +1″:

Im Pokal sind die “Rudi” noch ohne Niederlage gegen Viktoria

Sparta ist seit 11 Pflichtspielen ungeschlagen

Die Prager stellen das beste Auswärtsteam der tschechischen Liga



Viktoria Pilsen vs Sparta Prag Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher rechnen bei der Viktoria Pilsen vs Sparta Prag Prognose mit einer engen Partie auf Augenhöhe.

So sind die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,51 nur minimal favorisiert. Denn für einen Erfolg der Gäste in der regulären Spielzeit bekommt ihr auch nur Quoten im Schnitt von 2,61.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Viktoria Pilsen vs Sparta Prag Prognose: Wer bricht den “Final-Fluch”?

Im Jahr 2011 gewann Pilsen zum ersten Mal die tschechische Meisterschaft. Bis zur Saison 2021/22 kamen noch fünf weitere Liga-Titel hinzu. In der vergangenen und in dieser Spielzeit musste sich der FC Viktoria aber jeweils mit dem dritten Platz begnügen. Der Rückstand auf die beiden Vereine aus Prag, Sparta und Slavia, beträgt vor dem letzten Spieltag 13 bzw. 17 Punkte. Dafür hat die Mannschaft von Coach Miroslav Koubek den dritten Rang mit einem Polster von 22 Zählern auf Mlada Boleslav schon längst sicher.

Der Verein aus dem Westen des Landes war in diesem Jahr auch international erfolgreich. In der UEFA Conference League zog der FCV ins Viertelfinale ein, scheiterte dort aber knapp an der Fiorentina, die Ende Mai das ECL-Finale gegen Olympiakos Piräus bestreiten wird. Bisher steht für den Verein nur ein Pokalsieg (2010) zu Buche. Danach stand Viktoria noch zweimal im Finale (2014, 2021). Unabhängig vom Ausgang des Endspiels hat die Mannschaft schon ihr Ticket für die EL-Quali in der kommenden Saison sicher.

Mit 13 Liga-Titeln ist Sparta Prag der Rekordmeister in Tschechien. Seit dem Wochenende steht nun auch die 14. Meisterschaft fest. Die “Rudi” lieferten sich die ganze Saison über einen Zweikampf mit dem Stadtrivalen Slavia. Am Ende hatte der Athletic Club die beste Offensive (81) und die beste Abwehr (29). Zudem war die Truppe von Coach Brian Priske vor allem daheim stark. Mit 14 Siegen und drei Unentschieden ist der AC vor den eigenen Fans in der Liga immer noch ungeschlagen. Alle beide Saison-Pleiten setzte es auswärts.

Doch die letzten fünf Gastspiele wurden alle gewonnen. Mit sechs Titeln und sechs zweiten Plätzen ist Sparta Prag auch die erfolgreichste tschechische Pokalmannschaft. Der letzte Titel stammt von 2020. Die letzten beiden Final-Spiele 2022 und 2023 gingen allerdings verloren. Im Pokal-Viertelfinale 2023/24 setzte sich Sparta zu Gast bei Slavia mit 3:2 nach Verlängerung durch. In der Europa League erreichte der Verein in diesem Jahr das Achtelfinale, schied dort allerdings deutlich gegen Liverpool aus (1:5, 1:6).

Viktoria Pilsen - Sparta Prag Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Viktoria Pilsen: 1:1 Banik Ostrava (H), 0:3 Slavia Prag (A), 4:2 Slovacko (H), 3:0 Mlada Boleslav (H), 3:0 Teplice (H)

Letzte 5 Spiele Sparta Prag: 5:0 Mlada Boleslav (A), 2:1 Banik Ostrava (H), 0:0 Slavia Prag (H), 4:2 Slovacko (A), 4:1 Sigma Olmütz (A)

Letzte 5 Spiele Viktoria Pilsen vs Sparta Prag: 4:0 (H), 1:2 (A), 1:0 (A), 1:2 (A), 0:1 (H)



Nach 103 Duellen führt Sparta den Vergleich gegen Pilsen mit 51 Siegen zu 31 Niederlagen an. Daheim hat allerdings der FC Viktoria mit 23 Erfolgen in 50 Partien, bei 15 Pleiten, die Nase vorne. Schaut man auf die Gesamtbilanz der vergangenen fünf Jahre, ist auch hier die Mannschaft aus Pilsen mit neun Siegen zu sechs Niederlagen (1U) im Vorteil. In der laufenden Saison gewannen die Roten aus der Hauptstadt ihr Heimspiel mit 2:1.

Im Pokal sind die "Rudi" mit drei Erfolgen und einem Remis noch ohne Niederlage gegen den FCV. Schon in der Saison 2013/14 bestritten beide Vereine das Endspiel im MOL Cup. Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit setzte sich der Athletic Club mit 8:7 nach Elfmeterschießen durch. Hat die Partie am Mittwoch nach 90 Minuten auch keinen Sieger gefunden, bekommt ihr für den Tipp "X" eine Quote von 3,50.

Unser Viktoria Pilsen - Sparta Prag Tipp: Sieg Sparta Prag HC +1

Am Mittwoch geht für einen Verein ein “Final-Fluch” zu Ende. Beide Mannschaften haben nämlich die letzten beiden Pokal-Endspiele, in denen sie standen, verloren. Der FC Viktoria rechnet sich dank Heimvorteil gute Chancen aus.

Hinzu kommt eine gute Bilanz in der jüngsten Vergangenheit gegen den AC Sparta. Wir sehen in einem sicherlich engen Spiel aber die Gäste leicht vorne. Die “Rudi” aus der Hauptstadt haben eine tolle Liga-Saison gespielt und sich vorzeitig zum Meister gekürt.

Im Pokalwettbewerb ist der Athletic Club noch ohne Niederlage gegen den FCV. Diese Serie dürfte sich fortsetzen. Mit einem hypothetischen Vorsprung von einem Tor ziehen die Prager mindestens in die Verlängerung ein.