Villarreal - Atletico Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 19.08.2024

Unser Villarreal - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 19.08.2024 lautet: Das Portemonnaie der Rojiblancos stand im Sommer weit offen und lockte mehrere Top-Spieler zum Team von Diego Simeone. Im Wett Tipp heute freuen wir uns besonders auf die neue Angriffsreihe der Gäste.

Seit seiner ersten vollen Saison als Atletico-Trainer sind zwölf Spielzeiten ins Land gezogen. Diego Simeone hat sein Team in diesen Jahren stets unter die Top-4 geführt. Umgeben waren die Rojiblancos immer von Real Madrid und dem FC Barcelona - zwei Mal (2014, 2021) feierten die Colchoneros sogar selbst die Meisterschaft. Nach einem ereignisreichen Transfer-Sommer steht fest: Atletico Madrid will unbedingt wieder an die Tabellenspitze.