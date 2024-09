Villarreal - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 22.09.24

SPORT1 Betting 21.09.2024 • 09:00 Uhr Villarreal - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Nächstes Schützenfest zwischen dem Gelben U-Boot und Barca?

Unser Villarreal - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 22.09.2024 lautet: In den beiden Duellen der Vorsaison fielen insgesamt 15 Tore! Auch in unserem Wett Tipp heute dürfte es torreich zugehen.

Es waren zwei der spektakulärsten Spiele der vergangenen La-Liga-Saison! In unserer Villarreal Barcelona Prognose werfen wir auch einen kurzen Blick auf die beiden Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten in der Vorsaison, die eine Masse an Toren mit sich brachten.

Auch aktuell zeigen sich beide Teams sehr treffsicher und sind im heimischen Liga-Betrieb nach wie vor noch ungeschlagen. Wir wählen daher die vermeintlich sichere Variante und entscheiden uns für den Villarreal Barcelona Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,54 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Villarreal vs Barcelona auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Saisonübergreifend hat Villarreal in den letzten 19 La-Liga-Spielen immer getroffen.

Saisonübergreifend hat Barcelona in den letzten 20 Pflichtspielen immer getroffen

In der Vorsaison gewann Villarreal auswärts mit 5:3 und verlor zu Hause mit 3:4.

Villarreal vs Barcelona Quoten Analyse:

Gemäß den Villarreal Barcelona Quoten der Buchmacher, von denen sich immer mehr als Wettanbieter mit Apple Pay klassifizieren, sind die Gäste die Favoriten. Die Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg bleiben mit nur wenigen Ausnahmen nahezu durchgängig unter der Marke von 1,90.

Demgegenüber stehen Villarreal Barcelona Wettquoten von bis zu 3,90 für Wetten auf einen Heimsieg. Nach den bisherigen Leistungen des Gelben U-Boots ist jedenfalls die „Doppelte Chance 1X“ interessant, zumal man für diese Wett-Option aktuell Quoten bis 1,93 erhalten kann.

Villarreal vs Barcelona Prognose: Spektakel im Estadio de la Ceramica

Mit dem Start in die neue Saison kann der Villarreal CF vollends zufrieden sein. Nach fünf Spieltagen steht immer noch keine einzige Niederlage in der Bilanz des Gelben U-Boots. Am vergangenen Wochenende gab es beim 2:1-Erfolg auf Mallorca bereits den dritten Saisonsieg (2U).

Saisonübergreifend hat das Submarino Amarillo nur eine der letzten 13 Partien in La Liga verloren. Seit neun Liga-Spielen ist man ungeschlagen. In den letzten sieben La-Liga-Partien mit Beteiligung des Teams von Trainer Marcelino gab es Tore auf beiden Seiten. Nicht zuletzt deshalb erwarten wir in unserem Villarreal Barcelona Tipp Selbiges.

Zu Hause ist das Gelbe U-Boot in nur einem der letzten 13 Pflichtspiele untergegangen. Von den übrigen zwölf Heimpartien wurden sieben gewonnen (5U). Insofern ist in der Villarreal Barcelona Prognose ein Tipp „Doppelte Chance 1X“ alles andere als abwegig, vor allem, wenn man ihn im Rahmen einer Gratiswette ohne Einzahlung spielen kann.

Vermeintlich sicherer sind aber dennoch Torwetten. So haben die Gastgeber in ihren letzten fünf Liga-Spielen auf heimischem Rasen immer mindestens doppelt treffen können. Insgesamt gab es in diesen letzten fünf La-Liga-Heimspielen 16 eigene Tore und damit im Schnitt 3,2 Treffer pro Heimpartie.

Villarreal - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Villarreal: 2:1 Mallorca (A), 1:1 Valencia (A), 4:3 Celta Vigo (H), 2:1 Sevilla (A), 2:2 Atletico Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:2 Monaco (A), 4:1 Girona (A), 7:0 Valladolid (H), 2:1 Rayo Vallecano (A), 2:1 Athletic Bilbao (H)

Letzte 5 Spiele Villarreal vs Barcelona: 5:3 (A), 3:4 (H), 0:1 (H), 0:3 (A), 2:0 (A)

Für ein torreiches Match spricht auch die Tatsache, dass der Gegner FC Barcelona heißt. Während Villarreal in den letzten 19 Liga-Spielen immer treffen konnte, hat das Barca in den letzten 20 Pflichtspielen immer geschafft - zuletzt am Donnerstag in der Champions League im Auswärtsspiel bei AS Monaco.

Im Fürstentum gab es allerdings die erste Pflichtspiel-Niederlage seit dem 2:4 bei Girona Anfang Mai dieses Jahres. Zwischen der Pleite bei den Gironistas und der Schlappe bei den Monegassen hatten die Blaugrana neun Pflichtspiel-Siege in Folge gefeiert, bei denen sie auch immer mindestens doppelt getroffen haben.

In Monaco hing die Niederlage eng mit dem frühen Platzverweis für Eric Garcia nach einer Notbremse in der elften Minute zusammen. In der Folge erzielte Barca zwar einen Treffer, verlor letztlich aber aufgrund eines Chancenverhältnisses von 18:4 sowie 8:1 Schüssen aufs Tor zu Gunsten des Gegners verdient mit 1:2.

In La Liga ist die bisherige Bilanz dagegen makellos. Als einzige Mannschaft haben die Katalanen alle bisherigen fünf Partien gewonnen und haben bereits jetzt schon vier Zähler Vorsprung auf Real Madrid, Atletico Madrid und eben Villarreal. Mit 17 Toren stellen sie zudem die mit Abstand beste Offensive im spanischen Oberhaus.

So seht ihr Villarreal - Barcelona im TV oder Stream:

22. September 2024, 18:30 Uhr, Estadio de la Ceramica, Villarreal

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Ein Abo beim Anbieter DAZN, bei dem die Partie aus La Liga exklusiv zu sehen ist, könnte sich in diesem Fall lohnen. Denn die Duelle der beiden Kontrahenten in der vergangenen Saison waren spektakulär.

Nachdem sich Barca im Hinspiel auswärts mit 4:3 durchsetzte, revanchierte sich das Gelbe U-Boot im Rückspiel mit einem 5:3-Erfolg, bei dem die Tore vier und fünf in der neunten bzw. zwölften Minute der Nachspielzeit fielen. Schon der Villarreal Barcelona Tipp „Über 3,5 Tore“ wirft am Sonntag eine Quote von bis zu 2,02 ab.

Villarreal vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Villarreal: Conde; Kiko Femenia, Albiol, Costa, Cardona; Akhomach, Comesana, Parejo, Baena; Perez, Barry

Ersatzbank Villarreal: Junior Reis, Bailly, Bernat, Navarro, Pepe, Suarez Fernandez, Terrats, Pino

Startelf Barcelona: ter Stegen; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Garcia, Casado, Yamal, Pedri, Raphinha; Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Pena, Astralaga, Cuenca, Fati, A. Fernandez, G. Fernandez, Martin, Dominguez, Fort, Torre

Unglaublich, aber wahr: Villarreal hat zuletzt am 20. Oktober 2007, also vor fast 17 Jahren, ein Heimspiel gegen den FC Barcelona gewonnen. Seitdem gab es in 17 Heim-Duellen mit den Katalanen zwölf Niederlagen (5U). Die letzten fünf Heimspiele gegen Barca verlor das Gelbe U-Boot allesamt.

Seit dem 21. Dezember 2008 hat der FCB nur zwei von 32 direkten Aufeinandertreffen verloren (24S, 6U). Schlägt am Sonntag Villarreals große Stunde? Zumindest konnten sie das bislang letzte Duell für sich entscheiden - wie erwähnt mit 5:3 in Barcelona.

Unser Villarreal - Barcelona Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Wäre das Gelbe U-Boot nicht seit neun La-Liga-Partien ungeschlagen, würde uns die Villarreal Barcelona Prognose in Richtung der Gäste deutlich einfacher fallen. So aber, und mit der Niederlage in Monaco, wären wir da eher vorsichtig. Value versprechen in jedem Fall Wetten in Richtung der Gastgeber. Mit einer Torwette sollte man hier jedenfalls nichts falsch machen. Die Quoten sind zugegebenermaßen nicht die höchsten, doch nachdem Villarreal in den letzten 19 Liga- und Barca in den letzten 20 Pflichtspielen immer traf und zudem die torreichen Duelle aus der Vorsaison dazukommen, ist der Tipp vermeintlich sicher.