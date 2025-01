Werder Bremen - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 31.1.2025

SPORT1 Betting 30.01.2025 • 11:00 Uhr Werder Bremen - Mainz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Erster Werder-Sieg im Jahr 2025?

Unser Werder Bremen - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 31.1.2025 lautet: Werder traf zuletzt regelmäßig und auch der FSV zeigte sich in den letzten Partien ziemlich treffsicher. Deshalb setzen wir in unserem Wett Tipp heute auf einige Tore im Spiel.

Zwei Mannschaften aus der Bundesliga warten im Jahr 2025 immer noch auf den ersten Sieg. In unserer Werder Bremen Mainz Prognose begegnen wir einem dieser beiden Teams. Genauer gesagt sind es die Gastgeber, die sich trotz teilweise ansprechender Leistungen noch nicht mit einem Dreier im neuen Kalenderjahr belohnen konnten.

Der FSV auf der anderen Seite gehört zu den formstärksten Teams der Bundesliga, musste aus der Fremde zuletzt aber zweimal ohne Punkte heimfahren. Wir erwarten ein Match mit teils offenem Visier und entscheiden uns für den Werder Bremen Mainz Wett Tipp heute „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Betano .

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Mainz auf „Über 2,5 Tore“:

Bremen traf an 5 der letzten 6 Spieltage mindestens doppelt.

Mainz hat in nur einem der letzten 10 Bundesliga-Spiele nicht getroffen.

7 der 9 Bundesliga-Auswärtspartien des FSV in dieser Saison endeten mit 3 oder mehr Toren.

Werder Bremen vs Mainz Quoten Analyse:

Die Wettanbieter mit deutscher Lizenz sehen in diesem Match die Gastgeber hauchdünn vorne. Bei Werder Bremen Mainz Quoten von bis zu 2,45 für Wetten auf einen Sieg des SVW kann man von einer echten Favoritenstellung aber nicht wirklich sprechen. Die Wettquoten für einen Tipp auf einen Erfolg des FSV sind mit Werten bis 2,90 jedenfalls nicht weit entfernt.

Dass beide Mannschaften zum Torerfolg kommen, halten die Buchmacher angesichts von Werder Bremen Mainz Wettquoten von höchstens 1,64 für die Option „Beide Teams treffen” für recht wahrscheinlich. Mit Quoten von bis zu 6,50 ist ein 1:1 für die Wettanbieter dann auch gleichzeitig das wahrscheinlichste Ergebnis in dieser Partie.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Werder Bremen vs Mainz Prognose: Hoher Unterhaltungswert an der Weser

Bremen wartet weiter auf den ersten Dreier im neuen Jahr. Am vergangenen Spieltag hätte Werder einen 0:2-Rückstand in Dortmund fast noch in einen Sieg gedreht, musste sich letztlich aber mit einem 2:2 zufrieden geben. Zur Wahrheit über dieses Remis gehört aber auch, dass die Grün-Weißen etwas mehr als 70 Minuten in Überzahl spielten.

Vor der Winterpause hatte der SVW noch vier Pflichtspiele in Folge gewonnen. Aus den vier Bundesliga-Partien im Jahr 2025 holten nur eben jene Dortmunder weniger Punkte (1) als die Werderaner (2). Dabei zeigte sich der Nord-Klub in den bisherigen Spielen des neuen Kalenderjahres durchaus torfreudig.

In den letzten vier Spielen erzielte Werder insgesamt sieben Treffer, wobei man im bisher letzten Heimspiel gegen Augsburg sogar ohne eigenes Tor blieb (0:2). Weiter zurückblickend schossen die Grün-Weißen an fünf der letzten sechs Spieltage mindestens zwei Tore. Allerdings gibt es auch eine Kehrseite dieser Medaille.

So kassierte der SVW an jedem der letzten vier Spieltage mindestens zwei Gegentreffer. Insgesamt waren es in diesem Zeitraum elf an der Zahl und damit im Schnitt fast drei Gegentore pro Partie. Diese Zahlen sind mit ein Grund dafür, warum wir bei unserem Werder Bremen Mainz Tipp eine Torwette für die sinnvollste Option halten.

Werder Bremen - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 2:2 Dortmund (A), 0:2 Augsburg (H), 3:3 Heidenheim (H), 2:4 Leipzig (A), 4:1 Union Berlin (H)

Letzte 5 Spiele Mainz: 2:0 Stuttgart (H), 1:2 Union Berlin (A), 0:1 Leverkusen (A), 2:0 Bochum (H), 3:1 Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs. Mainz: 2:1 (A), 1:0 (A), 4:0 (H), 2:2 (A), 0:2 (H)

Der FSV trägt seinen Teil hierzu allerdings auch bei. So haben die Gäste an nur einem der letzten zehn Spieltage kein eigenes Tor erzielen können. Das war beim 0:1 bei Double-Sieger Leverkusen zum Abschluss der Hinrunde. Auf diese Auswärtspleite folgte fünf Tage später eine weitere in der Hauptstadt bei Union Berlin (1:2).

Am vergangenen Wochenende fand der Karnevalsverein allerdings wieder in die Erfolgsspur zurück und gewann sein Heimspiel gegen Vizemeister VfB Stuttgart mit 2:0. Von den letzten zehn Partien im Liga-Betrieb haben die Nullfünfer sieben für sich entscheiden können (3N). An den letzten zehn Spieltagen holten nur Leverkusen (26) und die Bayern (25) mehr Punkte als der FSV (21).

In Bremen wollen die Mainzer ihre zuletzt schwachen Ergebnisse in der Fremde korrigieren. Von den ersten sechs Auswärtspartien in dieser Bundesliga-Saison hatten sie kein einziges verloren und vier gewonnen (2U). Zuletzt gab es aber drei Pleiten in vier Auswärtsbegegnungen (1S).

Alle drei Schlappen kassierten die Nullfünfer aber mit nur einem Tor Unterschied. Das erwähnte 0:1 in Leverkusen war dabei nur eines von zwei Auswärtsspielen des FSV in dieser Saison, in denen es nicht mindestens drei Tore im Spiel gab. Auch deswegen halten wir die Werder Bremen Mainz Prognose für einige Treffer in der Partie für erfolgversprechend.

So seht ihr Werder Bremen - Mainz im TV oder Stream:

31. Januar 2025, 20:30 Uhr, Weserstadion, Bremen

Übertragung TV: DAZN1

Übertragung Stream: DAZN

Die Begegnung des Neunten gegen den Sechsten findet am Freitag statt und das heißt, sie wird von DAZN übertragen. Entweder könnt ihr die Partie auf dem linearen Sender DAZN1 oder im Stream verfolgen. Egal wie: Um ein kostenpflichtiges Abo bei diesem Anbieter kommt ihr nicht herum.

Beim Bremen Mainz Tipp ist ein Blick auf den jüngsten direkten Vergleich empfehlenswert, um mit gutem Gefühl einen Tipp bei einem der Wettanbieter mit schneller Auszahlung abzugeben, denn seit vier Aufeinandertreffen ist Werder ungeschlagen. Die letzten drei Begegnungen gingen allesamt an die Grün-Weißen.

Werder Bremen vs Mainz: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Werder Bremen: Zetterer - Veljkovic, Friedl, Jung; Weiser, Bittencourt, Lynen, Schmid, Köhn; Grüll, Ducksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus, Alvero, Covic, Kabore, Njinmah, Pieper, Burke, Malatini, Stark

Startelf Mainz: Zentner - da Costa, Bell, Kohr; Caci, Nebel, Sano, Amiri, Lee, Mwene; Weiper

Ersatzbank Mainz: Rieß, Gleiber, Hong, Maloney, Hanche-Olsen, Leitsch, Widmer, Veratsching, Sieb

Das letzte Heim-Duell mit den Nullfünfern hat der SVW gewonnen. Davor konnte der FSV drei Mal in Folge alle drei Punkte aus dem Weserstadion entführen. Ebenfalls interessant: In den letzten vier Aufeinandertreffen in Bremen konnte immer nur ein Team treffen. Davor hatte es vier Mal in Folge Tore auf beiden Seiten gegeben.

Von den letzten fünf Bundesliga-Partien der Grün-Weißen endeten vier mit drei oder mehr Toren. Von allen bisherigen 19 Liga-Spielen der Werderaner in dieser Saison wurden 13 mit drei oder mehr Treffern beendet. Auch das spricht nochmal für unsere Bremen Mainz Prognose und einige Tore.

Unser Werder Bremen - Mainz Tipp: „Über 2,5 Tore“

Die aktuelle Form spricht klar für die Mainzer, doch die haben drei ihrer letzten vier Auswärtspartien verloren, weshalb wir uns schlussendlich gegen eine Siegwette entscheiden. Werder traf in acht der letzten neun Pflicht-, Mainz in neun der letzten zehn Bundesligaspiele. Überhaupt zeigten sich beide Klubs in jüngerer Vergangenheit recht treffsicher, sodass wir im Ergebnis eine Torwette für die beste Option in diesem Match halten.