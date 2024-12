Werder Bremen - Union Berlin Tipp, Prognose, Quote 21.12.

SPORT1 Betting 20.12.2024 • 06:00 Uhr Werder Bremen - Union Berlin Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Setzt sich Unions Negativlauf auch gegen Bremen fort?

Unser Werder Bremen - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.12.2024 lautet: Union Berlin wird in der Tabelle immer mehr durchgereicht und wartet mittlerweile seit acht Pflichtspielen auf einen Sieg. Bei Bremen läuft es besser, im Wett Tipp heute gibt es aber Tore auf beiden Seiten.

Am 21. Dezember 2024 erwartet uns in Werder Bremens Stadion, dem Wohninvest WESERSTADION, ein spannendes Bundesliga-Duell zwischen Werder Bremen und Union Berlin. Beide Teams kämpfen um wertvolle Punkte in einer heiß umkämpften Saison. Mit Werder Bremen auf Platz 9 und Union Berlin auf Platz 12 der Tabelle stehen beide Teams unter Druck, ihre Positionen zu verbessern.

Werder Bremen, trainiert von Ole Werner, geht als Favorit in das Spiel. In den letzten fünf Spielen haben sie drei Siege und ein Unentschieden errungen und damit gezeigt, dass ihre Defensive stabil ist.

Union Berlin hat es in den letzten Wochen schwer gehabt, was sich in ihren jüngsten Ergebnissen zeigt: Zwei Unentschieden und drei Niederlagen in den letzten fünf Spielen. Ein 1:1-Unentschieden gegen Bochum brachte jedoch ein wenig Ermutigung. Die Mannschaft von Bo Svensson, der auf Spieler wie Benedict Hollerbach setzt, muss ihre Form in der Werder Bremen Union Berlin Prognose schnell wiederfinden.

Daher lautet unser Werder Bremen Union Berlin Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,72 bei LeoVegas .

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Union Berlin auf “Beide Teams treffen”:

Unser empfohlener Wett-Tipp für diese Begegnung lautet, dass beide Teams treffen: Ja. Diese Wette basiert auf den aktuellen Formkurven beider Teams und der statistischen Wahrscheinlichkeit, dass beide Mannschaften Tore erzielen.

Werder Bremen hat in den letzten Spielen gezeigt, dass ihre Offensive gut in Form ist und sie regelmäßig Tore erzielen.

Union Berlin hat trotz ihrer Schwierigkeiten in den letzten Spielen eine Mannschaft, die in der Lage ist, Torchancen zu nutzen.

In den letzten Begegnungen zwischen den beiden Teams haben meist beide Mannschaften getroffen, was diese Wette besonders attraktiv macht.

Werder Bremen vs Union Berlin Quoten Analyse:

Werder Bremen geht als Favorit in dieses Spiel, was sich in den Quoten widerspiegelt. Mit Werder Bremen Union Berlin Quoten von 2,20 für einen Heimsieg wird erwartet, dass die Bremer ihre starke Form und defensive Stabilität der letzten Spiele fortsetzen können. Ein Unentschieden oder ein Sieg für Union Berlin bieten höhere Gewinne, was die Unvorhersehbarkeit solcher Begegnungen in der Bundesliga unterstreicht.

Wer auf Sicherheit setzt, könnte ein Unentschieden in diversen Sportwetten Apps in Betracht ziehen, dieses wird mit Quoten um 3,60 belohnt. Risikofreudige Tipper könnten auf den Außenseiter Union Berlin setzen. Dafür belaufen sich die Werder Bremen vs. Union Berlin Wettquoten auf 3,45.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Werder Bremen vs. Union Berlin Prognose: Analyse Werder Bremen

Werder Bremens jüngste Leistungen: SSSUN

Werder Bremen zeigt aktuell eine solide Form, mit drei Siegen und einem Unentschieden in den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt konnte man St. Pauli mit 2:0 besiegen und auch gegen Bochum sowie Darmstadt im DFB-Pokal jeweils einen 1:0-Sieg einfahren.

Eine starke Verteidigung führte dazu, dass Bremen in den letzten vier Spielen dreimal ohne Gegentor blieb. Mit einem Durchschnitt von 1,20 Toren pro Spiel zeigt die Offensive, dass sie ebenfalls ihren Beitrag leistet.

Werder Bremen - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 2:0 St. Pauli (A), 1:0 Bochum (A), 1:0 Darmstadt (H), 2:2 VfB Stuttgart (H), 0:1 Frankfurt (A).

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:1 Bochum (H), 2:3 VfB Stuttgart (A), 1:2 Leverkusen (H), 0:1 Wolfsburg (A), 0:0 Freiburg (H).

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs. Union Berlin: 1:2 (A), 2:0 (H), 0:1 (A), 1:2 (H), 1:3 (A).

Die defensive Stabilität und die Fähigkeit, enge Spiele zu gewinnen, machen Bremen zu einem ernstzunehmenden Gegner im kommenden Werder Bremen vs. Union Berlin Tipp.

Die letzten Spiele zeigen auch, dass Bremen gut vorbereitet ist, wenn es darauf ankommt.

Werder Bremens Schlüsselspieler

Werder Bremen kann sich im kommenden Duell gegen Union Berlin auf einige Schlüsselspieler verlassen.

Allen voran steht Jens Stage, der mit sechs Toren der aktuelle Top-Torjäger der Mannschaft ist. Seine Präsenz im Mittelfeld wäre entscheidend, um das Spiel zu kontrollieren und Angriffe zu initiieren, doch der Akteur fehlt verletzt. Marvin Ducksch und Marco Grüll im Angriff leisten wichtige Beiträge und können jederzeit das Tor treffen.

Ein weiteres Augenmerk liegt auf Michael Zetterer, der mit drei Clean Sheets in den letzten fünf Spielen eine solide Defensive aufrechterhält.

Erwartete Aufstellung für Werder Bremen:

Torwart: Michael Zetterer

Abwehr: Niklas Stark, Marco Friedl, Anthony Jung, Derrick Köhn

Mittelfeld: Mitchell Weiser, Jens Stage, Senne Lynen, Romano Schmid

Angriff: Marco Grüll, Marvin Ducksch

Besonders spannend wird der Kampf zwischen den Bremer Stürmern und Union Berlins Verteidigung.

Werder Bremen Sperren & Verletzungen

Werder Bremen hat aktuell einige Verletzungssorgen, die das Spiel beeinflussen könnten. Vor allem das Fehlen wichtiger Mittelfeldspieler wie Jens Stage und Senne Lynen könnte die Dynamik des Teams beeinträchtigen. Hier sind die derzeitigen Verletzungen aufgelistet:

Spieler Verletzung Erwartetes Comeback

Felix Agu Knieverletzung Ende Dezember 2024

Keke Topp Knöchelverletzung Mitte Februar 2024

Leonardo Bittencourt Leistenverletzung Anfang Januar 2025

Justin Njinmah Knöchelverletzung Anfang Januar 2025

Milos Veljkovic Muskelverletzung Fraglich

Oliver Burke Magenbeschwerden Einige Tage

Jens Stage Prellung am Bein Ende Dezember 2024

Senne Lynen Prellung am Bein Ende Dezember 2024

Diese Ausfälle bedeuten, dass Trainer Ole Werner möglicherweise auf einige seiner Stammkräfte verzichten und Alternativen einplanen muss, um die Defensive kompakt und das Mittelfeld in der Werder Bremen gegen Union Berlin Prognose stabil zu halten.

Werder Bremen - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 4-3-3

Schlüsselspieler: Marco Grüll (Stürmer), Marvin Ducksch (Stürmer), Jens Stage (Mittelfeld, verletzungsbedingt fraglich)

Verteidigungsstärke: Drei Zu-Null-Spiele in den letzten fünf Pflicht-Begegnungen

Notable Strategie: Starkes Gegenpressing und schnelles Umschaltspiel

Trainer Ole Werner setzt oft auf eine flexible und kompakte 4-3-3-Formation. Mit den dynamischen Flügelstürmern Grüll und Ducksch wird versucht, die gegnerische Abwehr unter Druck zu setzen. Die erfahrenen Verteidiger Stark und Friedl sollen die Defensive stabil halten, während das Mittelfeldstrategen-Duo, je nach Verfügbarkeit, für kreative Akzente und Ballkontrolle sorgt.

Werder Bremen vs Union Berlin Prognose: Analyse Union Berlin

Union Berlins jüngste Leistungen: UNNNU

In den letzten fünf Spielen hatte Union Berlin einige herausfordernde Begegnungen zu meistern. Die Form der Eisernen zeigt ein durchwachsenes Bild, das sich in drei Niederlagen und zwei Unentschieden widerspiegelt. Trotz dieses Laufs zeigt das Team immer wieder Kampfgeist und Potenzial.

Union Berlin hat in diesen letzten fünf Spielen nur 0,8 Tore im Durchschnitt erzielt und nur einmal eine Weiße Weste behalten. Die Abwehr scheint also hinter den Erwartungen zurückzubleiben, während die Offensive auch Verbesserungspotenzial zeigt.

Mit Blick auf ihre Form und die anstehenden Spiele muss Trainer Bo Svensson einige taktische Anpassungen vornehmen, um das Potenzial des Teams im Werder Bremen vs. Union Berlin Tipp besser auszuschöpfen.

Union Berlins Schlüsselspieler

Union Berlin wird stark auf ihren Top-Scorer, Benedict Hollerbach, angewiesen sein, der mit drei Toren bisher eine solide, wenn auch nicht überragende, Saison spielt. Ein weiterer Schlüsselakteur ist Woo-yeong Jeong, der normalerweise im zentralen Mittelfeld eine entscheidende Rolle einnimmt, aufgrund einer Kopfverletzung ist sein Einsatz jedoch noch sehr fraglich.

Ihre Abwehr wird von Danilho Doekhi und Diogo Leite angeführt, die versuchen müssen, Werder Bremens Angriff in Schach zu halten.

Erwartete Aufstellung für Union Berlin:

Torwart: Frederik Rönnow

Verteidiger: Danilho Doekhi, Leopold Querfeld, Diogo Leite

Mittelfeldspieler: Robert Skov, Andras Schäfer, Rani Khedira, Tom Rothe, Woo-yeong Jeong, Benedict Hollerbach

Stürmer: Tim Skarke

Die Schlüssel-Duelle könnten dabei insbesondere auf den Flügeln passieren, wo Skov und Rothe auf starke Außenspieler wie Mitchell Weiser und Romano Schmid treffen werden.

Union Berlin Sperren & Verletzungen

Union Berlin hat einige Verletzungssorgen, die sich auf ihre Spielstärke auswirken könnten. Die Ausfälle bedeuten, dass Trainer Bo Svensson seine Aufstellung möglicherweise anpassen muss, um die Lücken zu füllen.

In der Abwehr fehlt Yannic Stein wegen einer Schulterverletzung, während Jerome Roussillon mit einer Beinverletzung ausfällt. Auch im Mittelfeld gibt es Angeschlagene: Andrej Ilic und Woo-yeong Jeong sind ebenfalls fraglich für das bevorstehende Spiel.

Spieler Verletzung Erwartetes Comeback

Yannic Stein Schulterverletzung Mitte Januar 2025

Andrej Ilic Muskelverletzung Ende Dezember 2024

Jerome Roussillon Beinverletzung Mitte Januar 2025

Woo-yeong Jeong Kopfverletzung Ende Dezember 2024

Oluwaseun Ogbemudia Fußverletzung In wenigen Tagen

Diese Ausfälle könnten besonders in der Verteidigung und im Mittelfeld klaffen und entsprechend die Mannschaftsleistung in der Werder Bremen Union Berlin Prognose beeinflussen.

Union Berlin - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 3-4-2-1

Wichtiger Stürmer: Tim Skarke

Mittelfeldduo: Andras Schäfer, Rani Khedira

Defensive Stärke: Nur ein Clean Sheet in den letzten fünf Spielen

Strategie: Konterfußball und gezielte Angriffe über die Flügel

Union Berlin setzt auf eine kompakte Defensive mit drei zentralen Verteidigern: Danilho Doekhi, Leopold Querfeld und Diogo Leite. Dieser Ansatz soll die Räume eng machen und dem Gegner wenig Platz zur Entfaltung bieten.

Im Mittelfeld agieren Robert Skov und Tom Rothe als Flügelspieler, während Andras Schäfer und Rani Khedira die Mitte kontrollieren und für Stabilität sorgen. Woo-yeong Jeong (sofern fit) und Benedict Hollerbach werden als offensive Mittelfeldspieler eingesetzt, um die Verbindung zwischen Mittelfeld und Angriff zu schaffen sowie kreative Impulse zu setzen.

Vorne wird Tim Skarke als Solospitze agieren und versuchen, die wenigen Chancen, die sich bieten, effizient zu nutzen.

Unser Werder Bremen - Union Berlin Tipp: Beide Teams treffen

Die letzten fünf direkten Begegnungen zwischen Werder Bremen und Union Berlin versprechen höchst spannende Momente. Werder Bremen hat einen Sieg in den letzten fünf Spielen verzeichnet, während Union Berlin die anderen vier für sich entscheiden konnte.

Der Schauplatz für dieses mit Spannung erwartete Bundesliga-Spiel ist das Wohninvest WESERSTADION in Bremen, ein Ort, der für seine starke Heimbilanz bekannt ist. Mit einer Kapazität von rund 42.000 Sitzplätzen ist das Stadion meistens voll besetzt, was für eine beeindruckende Atmosphäre sorgt.

Werder Bremen könnte versuchen, die Überlegenheit in der Luft auszunutzen, während Union Berlin möglicherweise darauf abzielt, schnelle Konter zu fahren, um den Gegner zu überrumpeln.