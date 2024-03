Werder Bremen – Wolfsburg Tipp, Prognose, Quoten 30.03.24

Unser Werder Bremen - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.03.2024 lautet: Beide Mannschaften performten zuletzt auf dürftigem Niveau. Aufgrund des Trainerwechsels sehen wir die Wölfe in der leichten Favoritenrolle.

In unserem Wett Tipp heute sehen wir die Gäste aus Niedersachsen aufgrund des Trainerwechsels leicht im Vorteil und raten zu einer Wette auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“. Buchmacher Oddset gewährt für diesen Spielausgang eine Quote von 1,82 .

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Wolfsburg auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Werder Bremen vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore" zeichnet sich eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Toren ab. Zudem rechnet Interwetten mit Treffern auf beiden Seiten.

Werder Bremen vs. Wolfsburg Prognose: Welcher Bundesligist beendet den freien Fall?

Mit nur einem mageren Sieg in den vergangenen sechs Bundesliga-Duellen ist die Ausbeute der Weserkicker alles andere als zufriedenstellend. Noch halten die Verantwortlichen an Ole Werner auf der Trainerbank fest.

In erster Linie gilt es für die Hanseaten, an der Heimstärke zu arbeiten. Nur eines der vergangenen fünf Duelle im Weserstadion war von Erfolg gekrönt. Dem 3:1 gegen Freiburg stehen auf der anderen Seite zwei Remis und zwei Niederlagen gegenüber.

Werder Bremen - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Mit 25 Punkten haben die Wölfe satte fünf Zähler weniger eingefahren als Werder Bremen und rangieren auf Platz 14 der Tabelle. Nach elf sieglosen Duellen am Stück (6U, 5N) haben die Verantwortlichen in Niedersachsen die Reißleine gezogen und Niko Kovac entlassen. Sein Nachfolger Ralph Hasenhüttl soll nun den Karren aus dem Dreck ziehen und dürfte dem einen oder anderen Bundesliga-Fan aus seiner Zeit in Leipzig bekannt sein.

In erster Linie gilt es für den neuen Coach, die Defensive zu festigen. Diese steht mit 44 Gegentoren alles andere als sicher. Satte 25 Gegentore kamen dabei in den Stadien des Gegners zustande. Der VfL absolvierte 77 Prozent der Fernduelle mit mehr als 1,5 Toren.

In der Hinrunde boten beide Konkurrenten eine offensive Paarung, die am Ende zu einem 2:2 führte. Auch beim erneuten Aufeinandertreffen ist ein Remis nicht ausgeschlossen. Oddset bietet für ein 2:2 den zwölffachen Wetteinsatz.