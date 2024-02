West Ham - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2024

Unser West Ham - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 11.02.2024 lautet: Die Hammers sind ein extrem unangenehmer Gegner, der schneller umschaltet als jedes andere Premier-League-Team. Arsenal ist in der Ferne deutlich weniger torgefährlich und bekommt in unserem Wett Tipp heute keinen Sieg zugesprochen.

Arsenal hatte in dieser Spielzeit riesige Probleme mit den Hammers. Sowohl im EFL-Cup (1:3) als auch in der Hinrunde (0:2) schickten „The Irons“ die Gunners mit einer Pleite vom Feld. Machen die Hausherren den dritten Erfolg in Serie klar, würde das Team von David Moyes erstmals seit 2006/07 beide Ligaspiele gegen den Titelkandidaten gewinnen. Mikel Arteta hofft zweifellos auf die Fortsetzung der Siegesserie.

Arsenal gewann 3:1 gegen Liverpool und sicherte sich den dritten Sieg in Folge. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg West Ham (HC +1)“ mit einer Quote von 2,15 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei West Ham vs Arsenal auf „Sieg West Ham (HC +1)“:

West Ham verlor in dieser Spielzeit erst 2 Heimspiele (5S, 4U).

Arsenal erzielte auswärts deutlich weniger Treffer (17) als im heimischen Emirates Stadium (30).

West Ham gewann beide vorangegangenen Pflichtspiel-Duelle 2023/24 (2:0, 3:1).



West Ham vs Arsenal Quoten Analyse:

Das London Stadium der Hammers war in den vergangenen Monaten ein sicherer Hafen für West Ham. Nach sechs ungeschlagenen Liga-Heimspielen in Serie sind Siegquoten bis 6,00 definitiv etwas für einen Sportwetten Neukundenbonus.

Arsenal kassierte drei seiner vier Saisonniederlagen in der Ferne. Jüngst zeigte die Formkurve der Gunners steil bergauf (3 Siege in Serie). Eine maximale Siegquote von 1,57 ist in unseren Augen allerdings zu wenig für einen Tipp.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

West Ham vs Arsenal Prognose: Umschaltspiel in höchster Vollendung

Als David Moyes seine zweite Amtszeit bei West Ham antrat, lagen die Hammers nur eine Position und einen Zähler über dem Relegationsplatz. Seither ist einiges geschehen und mit seiner klaren Spielidee führte der 60-Jährige die Irons in der vergangenen Spielzeit sogar zum Titel in der Conference League.

Ballbesitz spielt für die Hausherren nur eine untergeordnete Rolle (40,1 Prozent). In der Regel setzen die Hammers auf ihr überfallartiges Umschaltspiel, bei dem sie in Ballbesitz schneller kontern als jedes andere Team der Premier League (1,99 m/s).

Dafür lässt David Moyes seine Mannschaft gegen den Ball aus der Tiefe agieren. Bis auf Nottingham Forest (17,8 PPDA) lässt kein Liga-Konkurrent mehr Pässe pro Defensivaktion zu als die Hammers (16,7 PPDA).

Wie erfolgreich das sein kann, zeigen die Ergebnisse. Die Gastgeber verloren erst zwei von elf Heimspielen (5S, 4U) und schlugen die Gunners in beeindruckender Manier in beiden Vergleichen dieser Spielzeit (2:0, 3:1).

West Ham - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele West Ham: 0:3 Manchester United (A), 1:1 Bournemouth (H), 2:2 Sheffield United (A), 0:1 Bristol (A), 1:1 Bristol (H).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 3:1 Liverpool (H), 2:1 Nottingham (A), 5:0 Crystal Palace (H), 0:2 Liverpool (H), 1:2 Fulham (A).

Letzte 5 Spiele West Ham vs. Arsenal: 2:0 (A), 3:1 (H), 3:0 (A), 0:4 (H), 1:3 (A).



Zudem sollten vier sieglose Premier-League-Spiele in Serie nicht darüber hinwegtäuschen, dass West Ham vier der vergangenen sieben Liga-Spiele ohne Gegentor abschließen konnte.

Ebenfalls bemerkenswert ist die Heimserie der Hammers von sechs ungeschlagenen Partien in Folge. Drei der vergangenen vier Begegnungen im London Stadium endeten sogar ohne Gegentor für die Irons.

Auf die gesamte Saison gesehen, gingen beide Mannschaften in mehr als der Hälfte ihrer Spiele vom Feld, ohne Tore auf beiden Seiten gesehen zu haben. Arsenal beendete 52 Prozent der Ligaspiele mit „Beide Teams treffen: Nein“, West Ham sogar zwei Drittel der Spieltage.

Dementsprechend sehen wir in der angebotenen Quote von 2,05 bei AdmiralBet für „Beide Teams treffen: Nein“ einen spielbaren „Value“. Dieselbe Wettquote findet ihr auch in der AdmiralBet App.

Unser West Ham - Arsenal Tipp: Sieg West Ham (HC +1)

Arsenal gewann in der Premier League nur drei der letzten acht Auswärtsspiele (2U, 3N). Ebenso schlecht fällt die Quote der London-Derbys in dieser Spielzeit für die Gunners aus, weshalb wir bereit sind, einen mutigen Wett Tipp zu wählen und gegen einen Erfolg des Titelkandidaten zu setzen.