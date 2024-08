West Ham - Aston Villa Tipp, Prognose & Quoten | 17.08.24

SPORT1 Betting 16.08.2024 • 09:00 Uhr West Ham - Aston Villa Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Löst „Fülle“ die Offensiv-Probleme der Hammers?

Unser West Ham - Aston Villa Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 17.08.2024 lautet: Mit neuem Coach und neuen Stars haben sich die Hammers für diese Saison einiges vorgenommen. Im Wett Tipp heute ist zum Auftakt der neuen Saison auch mindestens ein Remis drin.

In den letzten drei Spielzeiten war der West Ham United FC immer im Europapokal am Start und zog dabei jeweils mindestens ins Viertelfinale ein. 2022/23 standen die Londoner sogar in der Conference League im Endspiel. In dieser Saison muss man im Osten der Hauptstadt aber ohne internationalen Fußball auskommen, da die Hammers am Ende der Vorsaison nur auf Rang 9 landeten. Damit diese Zeit nicht von langer Dauer ist, gab es im Sommer im Verein einige Veränderungen. Die neue Mannschaft startet am Samstagabend mit einem Heimspiel gegen Aston Villa ins Jahr 2024/25.

Wir entscheiden uns für den West Ham Aston Villa Wett Tipp heute „“Doppelte Chance 1X & beide treffen“ mit einer Quote von 2.04 bei Sunmaker.

Darum tippen wir bei West Ham vs Aston Villa auf „DC 1X & beide treffen“:

Villa ist saisonübergreifend seit 4 Ligaspielen ohne Sieg - von den letzten 5 Testspielen wurde auch nur eines gewonnen (4N).

Zu Gast bei West Ham blieb der AVFC in 9 PL-Spielen seit April 2011 ohne Dreier.

Die Hammers warten seit 18 PL-Spielen auf eine „Weiße Weste“.

West Ham vs Aston Villa Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher, unter denen sich auch viele Wettanbieter mit Apple Pay befinden, können sich bei der West Ham Aston Villa Prognose nicht wirklich für einen Favoriten entscheiden.

Für einen Heimsieg bekommt ihr West Ham Aston Villa Quoten von im Schnitt 2.47. Mit einem Schnitt von 2.71 sind die Quoten für einen Erfolg der Gäste nur minimal höher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

West Ham vs Aston Villa Prognose: Wie verläuft der Einstand von Lopetegui?

Im Mai 2024 ging mit dem Abschied von Coach David Moyes nach viereinhalb Jahren im Osten von London eine Ära zu Ende. Der Trainer hatte in seiner Amtszeit den kriselnden Traditionsverein West Ham stabilisiert und nach oben geführt. Der neunte Platz am Ende der Vorsaison bedeute aber eine Stagnation der Entwicklung. Vor allem hatten die Hammers im Kalenderjahr 2024 in 19 PL-Partien nur vier Siege und 19 Punkte geholt (7U, 8N). Nun soll der neue Coach Julen Lopetegui die Männer aus Stratford wieder nach oben und am besten in die Champions League führen.

Damit Stürmer Jarrod Bowen, der 2023/24 auf immerhin 16 Ligatore kam, nicht immer im Sturmzentrum aushelfen muss, wurde mit Niclas Füllkrug ein neuer Zielspieler verpflichtet. Zudem soll der niederländische Flügelspieler Crysencio Summerville, der in der Vorsaison in der englischen zweiten Liga auf 19 Treffer und 9 Vorlagen kam, für Torgefahr sorgen. Auf der Gegenseite darf der neue Coach aber auch nicht die Defensive vernachlässigen. Denn der WHUFC wartet seit 18 PL-Partien auf ein Spiel ohne Gegentor. Von den letzten 14 Heimspielen hat West Ham nur zwei verloren (5S, 7U).

Der Aston Villa FC war in der vergangenen Saison der Premier League die große Überraschung gewesen. Coach Unai Emery hatte die Mannschaft seit seinem Amtsantritt im Oktober 2022 von einem Abstiegskandidaten zu einem CL-Teilnehmer verwandelt. Damit darf der Verein aus Birmingham zum ersten Mal seit dem Jahr 1982/83 wieder in der Königsklasse ran. Auf Platz 4 stehend hatten die Villans aber 23 Punkte Rückstand auf Meister Manchester City gehabt. Dafür hatte Villa die drittbeste Chancenverwertung und war auch das viertbeste Auswärtsteam gewesen. Die Verantwortlichen wollen den Erfolg nun bestätigen.

So hat man auf dem Transfermarkt im Sommer schon über 176 Mio. Euro ausgegeben. Allerdings musste Trainer Emery mit Moussa Diaby (Al Ittihad) und Douglas Luiz (Juve) auch zwei wichtige Spieler ziehen lassen. Im Sturm setzt der AVFC wieder auf Stürmer Ollie Watkins, der in der abgelaufenen Spielzeit auf 19 Treffer und 13 Vorlagen kam. In den Testspielen (3S, 4N) wurde mit elf Gegentoren in sieben Partien deutlich, dass die Abwehr, die in der Vorsaison schon 61 Gegentore kassiert hat, immer noch eine Schwachstelle ist. Zum Ende der Spielzeit 2023/24 blieb Villa vier Ligaspiele in Folge ohne Sieg (2U, 2N).

West Ham - Aston Villa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele West Ham: 2:2 Celta Vigo (H), 1:3 Crystal Palace (A), 1:3 Wolverhampton Wanderers (A), 1:0 Dagenham & Redbridge (A), 2:2 Ferencvaros (A)

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 0:2 BVB (A), 3:2 Athletic Bilbao (H), 0:1 Club America (A), 0:2 RB Leipzig (A), 1:4 Columbus Crew (A)

Letzte 5 Spiele West Ham vs Aston Villa: 1:1 (H), 1:4 (A), 1:1 (H), 1:0 (A), 2:1 (H)

Nach 120 Duellen haben die Hammers mit 45 Siegen zu 39 Niederlagen die Nase im direkten Vergleich knapp vorne (36U). Zu Gast in London konnten die Villans aber nur in zehn von 61 Versuchen alle Punkte mit nach Hause nehmen (22U, 29N).

West Ham kassierte mit dem 1:4 im Villa Park in der letzten Saison in den vergangenen 12 Liga-Vergleichen mit dem AVFC auch nur eine Pleite (6S, 5U). Im Osten von London warten die Männer aus Birmingham sogar seit neun PL-Gastspielen und seit April 2011 auf einen Dreier (5U, 4N).

Die Verantwortlichen des WHUFC hoffen, dass sie mit Niclas Füllkrug endlich einen treffsicheren Mittelstürmer gefunden haben. Der deutsche Nationalspieler traf vor allem im DFB-Trikot alle 63,6 Minuten.

Erzielt „Fülle“ auch gleich bei seinem ersten Pflichtspiel-Einsatz für den neuen Verein einen Treffer, wird das von Bwin mit einer West Ham Aston Villa Wettquote von 3.00 belohnt. Alles was ihr über den Wettanbieter wissen müsst, verraten wir euch im ausführlichen Bwin Test.

Unser West Ham - Aston Villa Tipp: „DC 1X & beide treffen“

West Ham startet mit hohen Ansprüchen und einer großen Euphorie in die neue Saison. Auf den ersten Blick ist der CL-Teilnehmer Aston Villa zum Auftakt aber ein schwerer Brocken. Doch wir trauen den Hausherren mindestens einen Punkt zu.

Das hat einerseits mit der guten Heimbilanz der Hammers gegen die Villans zu tun. Zudem haben die Männer von Coach Unai Emery nach dem Verlust zweier Stammspieler und mit zahlreichen Neuzugängen noch viel Sand im Getriebe.