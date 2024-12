West Ham - Wolverhampton Tipp, Prognose, Quoten 9.12.2024

SPORT1 Betting 08.12.2024 • 11:00 Uhr West Ham - Wolverhampton Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Letzte Chance für Lopetegui?

Unser West Ham - Wolverhampton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 09.12.2024 lautet: Beide Trainer stehen in diesem Krisen-Duell unter großem Druck. Im Wett Tipp heute trauen wir am ehesten dem Coach der Hausherren ein Erfolgserlebnis zu.

Die Ära unter Coach Julen Lopetegui hat man sich im Osten von London ganz anders vorgestellt. Eigentlich sollte der spanische Coach den West Ham United FC nach dem 9. Platz am Ende der Vorsaison wieder auf Vordermann bringen. Doch stattdessen befinden sich die Hammers nach 14 Spieltagen gerade mal im grauen Mittelfeld der Liga und müssen eher den Blick auf die Abstiegsränge richten.

Der Druck auf den Trainer wird auch immer größer. Gerüchteweise steht Lopetegui am Montag in der Heimpartie gegen die Wolves vor einem Endspiel. Geht es nach den Quoten der West Ham Wolverhampton Prognose, darf der Coach seinen Job behalten.

Auch wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 2,04 bei Leo Vegas den West Ham Wolverhampton Wett Tipp heute “Sieg West Ham & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei West Ham vs Wolverhampton auf “Sieg West Ham & Über 1,5 Tore”:

West Ham hat die letzten 4 Heimspiele gegen Wolverhampton alle zu Null gewonnen

Die Wolves konnten lediglich eines der letzten 13 PL-Gastspiele für sich entscheiden

Die Hammers haben 6 der jüngsten 8 Duelle gegen die Wanderers gewonnen

West Ham vs Wolverhampton Quoten Analyse:

Die Hammers haben immerhin noch sechs Punkte und vier Plätze Abstand auf die Abstiegszone. Die Wanderers stecken dagegen auf Rang 19 und mit nur neun Zählern ganz tief im Schlamassel. So schicken die West Ham vs Wolverhampton Quoten die Hausherren wenig überraschend als Favoriten ins Rennen. Ein Heimsieg wird bei den besten Buchmachern mit durchschnittlichen Quoten von 1,90 belohnt.

Für einen Dreier der Auswärtsmannschaft dürft ihr euch über West Ham gegen Wolverhampton Wettquoten zwischen 3,75 und 4,00 freuen.

West Ham vs Wolverhampton Prognose: Beide Manager stehen unter Druck

In den sieben Liga-Spielen seit Ende September hatte West Ham immerhin drei Siege und zwei Remis geholt, bei zwei Niederlagen. Die Hammers schienen unter Coach Lopetegui so langsam die Kurve zu kriegen. Doch an den letzten beiden Spieltagen haben die Männer aus dem Osten von London mit einem 2:5 daheim gegen Arsenal und einem 1:3 zu Gast bei Leicester wieder viel kaputt gemacht. Dabei war die Leistung des WHUFC zu Gast bei den Foxes eigentlich gar nicht so schlecht. Der Ballbesitz (61 Prozent), die Expected Goals (3,10 zu 1,67) und die Gesamtschüsse (31:8) sprachen klar für die Londoner.

Doch lediglich drei Teams der Premier League haben eine schwächere “Shot Conversion” (12,2 Prozent) als West Ham. Zudem kassiert die Abwehr zu viele Gegentore, was sich auch auf den West Ham Wolverhampton Tipp auswirkt. 2024 musste die Mannschaft in 33 PL-Partien schon 71 Gegentreffer hinnehmen. Das ist der höchste Wert in einem Kalenderjahr für den Verein seit 1976. Coach Lopetegui kommt in seinen ersten 16 Spielen im Schnitt auf 1,13 Punkte. Das ist der schlechteste Wert aller Hammers-Trainer mit mindestens 15 Partien seit Gianfranco Zola zwischen 2008 und 2010. Hoffnung macht die Rückkehr von Niclas Füllkrug, der nach seiner langen Verletzung gegen Leicester eingewechselt wurde und das erste Tor für den neuen Arbeitgeber erzielte.

Wolverhampton hatte in der Vorsaison unter Coach Gary O’Neil gut angefangen. Bis zum 29. Spieltag standen die Wolves noch in der oberen Tabellenhälfte und träumten vom internationalen Geschäft. Aus den letzten zehn Liga-Spielen holte die Mannschaft aber nur noch fünf Punkte und beendete die Spielzeit auf dem 14. Rang. In diesem Jahr hofften die Fans auf einen weiteren Aufschwung. Doch im Sommer musste der Verein Leistungsträger wie Max Kilman oder Pedro Neto gehen lassen. Das konnten die Wanderers bisher nicht verkraften.

In der kompletten Saison 2024/25 war Wolverhampton noch nicht besser als auf Rang 17 platziert. 36 Gegentore an den ersten 16 Spieltagen bedeuten die schwächste Defensive der Premier League. Die zwei Saisonsiege werden lediglich von den beiden Aufsteigern Ipswich und Southampton (jeweils ein Sieg) unterboten. Dabei kann der WWFC die zweitbeste Shot Conversion der Liga (20,6 Prozent) vorweisen. Zudem kommen auch 53,3 Prozent der Schüsse aufs gegnerische Tor (Platz 4). Bei den Expected Goals reicht es allerdings nur für den vorletzten Platz (xG 14,3 bei 22 erzielten Toren). Matheus Cunha steht immerhin mit sieben Treffern auf Platz 8 der PL-Torjägerliste und mit zehn Scorerpunkten auf Rang 6.

West Ham - Wolverhampton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele West Ham: 1:3 Leicester City (A), 2:5 Arsenal (H), 2:0 Newcastle United (A), 0:0 Everton (H), 0:3 Nottingham Forest (A)

Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 0:4 Everton (A), 2:4 Bournemouth (H), 4:1 Fulham (A), 2:0 Southampton (H), 2:2 Crystal Palace (H)

Letzte 5 Spiele West Ham vs Wolverhampton: 2:1 (A), 3:0 (H), 0:1 (A), 2:0 (H), 1:0 (H)

In den Datenbanken finden sich 73 Duelle zwischen beiden Teams. Die Hammers führen die Bilanz mit 35 Siegen zu 25 Niederlagen an (14U). In London ist der Unterschied viel deutlicher. Dort konnten die Wolves nur sechs von 36 Gastspielen für sich entscheiden (7U, 23N).

Die letzten vier Heimspiele gegen die Wanderers konnte der WHUFC sogar alle zu Null gewinnen. Insgesamt hat Wolverhampton sechs der vergangenen acht Vergleiche gegen West Ham United verloren, bei zwei Siegen, was in der West Ham Wolverhampton Prognose deutlich wird.

Die Hammers spielen recht gerne an einem Montag vor den heimischen Fans. Dabei erzielte die Mannschaft in den vergangenen sechs PL-Partien immer mindestens zwei Treffer. Auch am Montag trauen wir den Gastgebern ein paar Tore zu.

Für den West Ham gegen Wolverhampton Tipp “West Ham Über 1,5 Tore” bekommen wir in der Interwetten App eine Quote von 1,73.

So seht ihr West Ham - Wolverhampton im TV oder Stream:

09. Dezember 2024, 21:00 Uhr, London Stadium, London

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Als eine der wenigen europäischen Top-Ligen hat Sky noch die Premier League exklusiv im Angebot. Der Bezahlsender überträgt alle Partien aus der englischen Eliteliga live. So gibt es bei Sky auch das Duell zwischen West Ham und Wolverhampton zu sehen.

Anpfiff im London Stadium der Hauptstadt ist am Montag um 21 Uhr.

West Ham vs Wolverhampton: Die möglichen Aufstellungen

Startelf West Ham: Fabianski - Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Coufal - Soler, Soucek - Alvarez, Kudus, Bowen - Ings

Ersatzbank West Ham: Foderingham (Tor), Emerson, Casey, Rodríguez, Paquetá, Summerville, Luis Guilherme, Füllkrug, Antonio

Startelf Wolverhampton: José Sa - M. Lemina, C. Dawson, S. Bueno - Doherty, André, Joao Gomes, Ait Nouri, Goncalo Guedes, Matheus Cunha - Strand Larsen

Ersatzbank Wolverhampton: Bentley, Johnstone (Tor), Pedro Lima, Bellegarde, Carlos Forbs, Hwang, Rodrigo Gomes, Toti, Doyle

Die Hausherren müssen aktuell nur auf den verletzten Todibo verzichten. Bei den Gästen fehlen dagegen mit Traore, Kalajdzic, Mosquera und Gonzalez wichtige Spieler.

Dieser Qualitätsverlust spielt bei der West Ham Wolverhampton Prognose durchaus eine Rolle.

Unser West Ham - Wolverhampton Tipp: Sieg West Ham & Über 1,5 Tore

Julen Lopetegui trifft am Montag auf seinen ehemaligen Arbeitgeber. Kurz vor dem Beginn der Saison 2023/24 hatte der Coach sein Amt bei den Wolves niedergelegt, da man sich über das Verhalten des Vereins auf dem Transfermarkt nicht einig werden konnte. Nun könnte Wolverhampton wieder Schicksal für den Spanier spielen.

Mit zwei Remis und zwei Siegen schienen die Wanderers ab Ende Oktober endlich in der Saison angekommen zu sein. Diese Fortschritte hat man aber an den vergangenen zwei Spieltagen wieder kaputt gemacht. Auf ein 2:4 daheim gegen Bournemouth folgte ein 0:4 in Everton. Auch im Osten von London erwarten wir keine Besserung.

Denn in den vergangenen Jahren war der WWFC ein gern gesehener Gast in Stratford. Zudem dürfen sich die Hausherren auf die schwächste Abwehr der Premier League und auf ein Team, welches lediglich eines der letzten 13 PL-Gastspiele für sich entscheiden konnte, freuen. Das reicht für einen Dreier.