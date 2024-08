Wiesbaden - Hansa Rostock Tipp, Prognose, Quoten 10.08.24

SPORT1 Betting 09.08.2024 • 08:49 Uhr Wiesbaden - Hansa Rostock Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Wer punktet im Duell der Absteiger?

Unser Wiesbaden - Hansa Rostock Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 10.08.2024 lautet: Die beiden Zweitliga-Absteiger sind jeweils mit einem Remis in die neue Saison gestartet. Im Wett Tipp heute ist der weitere Verlauf im direkten Duell ungewiss. Mit einer „Weißen Weste“ dürfen die beiden Keeper aber nicht rechnen.

In der vergangenen Spielzeit gehörten der SV Wehen Wiesbaden und der FC Hansa Rostock noch gemeinsam zur 2. Bundesliga. Am Ende mussten Wiesbaden und Rostock den Gang in die 3. Liga antreten, die Hessen als Teilnehmer der Relegation, die Männer von der Ostsee als Vorletzter der Abschlusstabelle. Schon am zweiten Spieltag der Saison 2024/25 treffen die beiden Absteiger in der Wiesbaden Hansa Rostock Prognose der neuen Spielklasse direkt aufeinander. Laut den Wettquoten sind die Hausherren am Samstag in der Brita-Arena leicht favorisiert.

Wir entscheiden uns beim Wiesbaden Hansa Rostock Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,74 bei Winamax für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs Hansa Rostock auf „Beide Teams treffen“:

Wehen hat in den vergangenen 13 Spielen immer mindestens einen Gegentreffer kassiert

In den letzten 4 Spielen des SVW klingelte es immer auf beiden Seiten

In 4 der jüngsten 6 Duelle zwischen beiden Teams gab es keine „Weiße Weste“

Wiesbaden vs Hansa Rostock Quoten Analyse:

Bei diesem Absteiger-Duell spielt für die besten Buchmacher unter anderem der Heimvorteil eine Rolle. So klettern die Wiesbaden Hansa Rostock Quoten für einen Heimsieg maximal auf einen Höchstwert von 2,27.

Auf der Gegenseite warten für einen Auswärts-Dreier aber auch nur Wiesbaden Hansa Rostock Wettquoten im Schnitt von 3,09 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wiesbaden vs Hansa Rostock Prognose: Wer kommt schneller in Form?

Als Aufsteiger wollte der SV Wehen im Vorjahr im Unterhaus die Klasse halten. Nach der Hinrunde hatten die Hessen auch fünf Plätze Vorsprung auf den Relegationsrang 16. Doch im Verlauf der Rückserie rutschte der SVWW exakt auf diesen Platz ab und verlor dann den Vergleich gegen den Drittligisten Regensburg. Nun will der Verein schnell wieder in der 3. Liga Fuß fassen. Im Kampf um den Aufstieg muss man den Absteiger jedoch nicht auf dem Zettel haben. Die Verantwortlichen mussten zahlreiche Stammspieler ziehen lassen und verpflichteten nur wenige Neuzugänge mit Drittliga-Erfahrung.

Coach Nils Döring, der zuvor schon bei der U19 und als Co-Trainer der Profis gearbeitet hatte, hatte im Endspurt der Vorsaison Markus Kauczinski abgelöst und bekam auch weiter das Vertrauen ausgesprochen. Die Vorbereitung verlief aber eher ernüchternd. Zum Auftakt der neuen Saison gab es beim SC Verl ein 2:2. Hier lag man bis zur 86. Minute mit 1:2 zurück und zeigte dann Moral. Die letzten sechs Pflicht-Heimspiele hat der SVWW allesamt verloren. Kein Zweitligist hatte in der Vorsaison weniger Heimpunkte geholt als Wiesbaden.

Drei Spielzeiten konnte sich der FC Hansa in der 2. Bundesliga halten. Nur neun Siege und 30 Tore waren am Ende einfach zu wenig. Jetzt ist die Kogge wieder in der 3. Liga angekommen. Hier steht ein gründlicher Neubeginn an. Im Kader gab es ein großes Kommen und Gehen. Dieses Projekt soll der neue Trainer Bernd Hollerbach managen. Noch wartet der Coach vor allem auf Verstärkung im Angriff. In der abgelaufenen Spielzeit hatte Rostock schon die schwächste Offensive im Unterhaus.

Am ersten Spieltag der neuen Saison hatte sich Rostock daheim gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart II ein deutliches Chancenplus erspielt. Immer wieder verzweifelten die Hausherren jedoch am Stuttgarter Torhüter Dennis Seimen. So musste sich die Kogge mit einem 1:1 begnügen. Auch in den letzten vier Testspielen hatte es lediglich für ein Remis, bei drei Niederlagen gereicht. Aktuell scheint somit eher die Abwehr das Prunkstück des Absteigers zu sein.

Wiesbaden - Hansa Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 2:2 SC Verl (A), 0:2 FC Metz (H), 1:1 FC Homburg (A), 2:0 SGV Freiberg (A), 4:0 Rot-Weiß Walldorf (H)

Letzte 5 Spiele Hansa Rostock: 1:1 VfB Stuttgart II (H), 0:3 Lazio Rom (H), 1:2 Eintracht Braunschweig (A), 1:1 Altglienicke (H), 1:3 Randers FC (H)

Letzte 5 Spiele Wiesbaden vs Hansa Rostock: 1:3 (A), 1:0 (H), 1:1 (A), 2:1 (H), 2:0 (H)

Nach 22 Duellen führen die Rostocker die Bilanz gegen Wiesbaden mit zehn Siegen zu sechs Niederlagen an. Zu Gast beim SV Wehen ist die Statistik mit jeweils vier Erfolgen und drei Remis allerdings ausgeglichen.

In der Vorsaison siegte der SVWW zunächst daheim mit 1:0, verlor dann aber das Rückspiel an der Ostsee mit 1:3. Insgesamt gab es seit sieben Spielen bei dieser Paarung keinen Auswärtssieg mehr.

In den letzten vier Pflichtspielen von SV Wehen Wiesbaden sind immer mindestens drei Tore gefallen. Setzt sich diese Serie am Samstag im Wiesbaden Hansa Rostock Tipp fort, bekommt ihr für „Über 2,5 Tore“ eine Quote von 1,97 in der CrazyBuzzer App.

Unser Wiesbaden - Hansa Rostock Tipp: Beide Teams treffen

Bei beiden Absteigern gab es einen großen Umbruch. So werden beide Teams in der 3. Liga noch Zeit brauchen. Die etwas besseren Ansätze zeigte der FC Hansa. Doch ob das schon für einen Sieg in der Wiesbaden Hansa Rostock Prognose reicht, ist fraglich.

Wir rechnen eher damit, dass sich die Zuschauer über Tore auf beiden Seiten freuen können. Der SVWW hat seine Abwehr noch nicht stabilisiert und stand in den letzten Partien somit immer für torreiche Matches.