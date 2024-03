Wiesbaden - Osnabrück Tipp, Prognose, Quoten | 31.03.2024

Unser Wiesbaden - Osnabrück Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 31.03.2024 lautet: Im Kellerduell der 2. Bundesliga kommt es am Sonntag zum Aufeinandertreffen zwischen Wehen Wiesbaden und dem VfL Osnabrück. Während für die Gäste der Abstieg schon beinahe unvermeidbar scheint, haben die hessischen Gastgeber in unserem Wett Tipp heute die Chance, ein kleines Polster zu den Abstiegsplätzen aufzubauen.

Der SV Wehen Wiesbaden tritt momentan etwas auf der Stelle und bleibt weiterhin akut vom Abstieg in die 3. Liga bedroht, während Osnabrück seit dem vierten Spieltag der Saison auf einem direkten Abstiegsplatz steht und mit neun Punkten Rückstand abgeschlagen Letzter der Tabelle ist. Wir sehen die Wiesbadener im eigenen Stadion in der Favoritenrolle.

Unser Wett Tipp heute: „Sieg Wiesbaden“ mit einer Quote von 2,05 bei Sportwetten.de.

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs Osnabrück auf „Sieg Wiesbaden“:

Osnabrück holte in dieser Saison in der Ferne nur 0,54 Punkte pro Spiel im Schnitt.

Wiesbaden verlor zu Hause in dieser Spielzeit erst 3 der 12 Spiele.

Der VfL fängt sich in Auswärtsspielen im Schnitt 2,6 Gegentreffer ein.



Wiesbaden vs Osnabrück Quoten Analyse:

Der Gastgeber aus Wiesbaden geht auch in den Augen der Buchmacher als Favorit in die kommende Partie, trotzdem könnt ihr euren Wetteinsatz bei einem erfolgreichen Tipp auf einen Heimsieg mit einer Quote in Höhe von 2,05 noch verdoppeln. Der vierte Saisonsieg der Osnabrücker würde mit einer Gewinnquote von 3,60 belohnt werden.

Dass beide Teams mindestens einmal erfolgreich vor dem gegnerischen Kasten abschließen können, sehen die Bookies dabei als recht wahrscheinlich an. Die entsprechende Wette steht zumindest mit einer recht niedrigen Quote von 1,55 in den Büchern. Übrigens könnt ihr momentan mit dem tollen Sportwetten.de Bonus die Chancen für euren Tipp noch etwas erhöhen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wiesbaden vs Osnabrück Prognose: Die defensiven Mängel von Osnabrück sind zu eklatant!

Wehen Wiesbaden konnte sich mit einem starken Lauf mit vier Siegen in Folge zum Ende der Hinrunde auf den siebten Tabellenplatz hochkämpfen, musste seitdem jedoch einige Federn lassen. Die Defensive ist mit 34 Gegentreffern immerhin durchschnittlich, während die 30 eigenen erzielten Tore etwas zu wenig sind, um eine prominentere Rolle in der 2. Bundesliga spielen zu können.

Vor allem in der ersten Hälfte der Spiele steht die Wiesbadener Abwehr recht stabil, so wurden nur zehn Gegentore vor dem Pausenpfiff kassiert. Auch beim Gegner aus Osnabrück fielen 33 der Gegentreffer nach dem Seitenwechsel. So könnte sich eine „Meiste Tore in 2. Halbzeit“-Wette als durchaus lohnend herausstellen, immerhin winkt hier bei Interwetten eine Quote in Höhe von 2,10. In unserem Interwetten Testbericht findet ihr alles, was ihr über den starken Wettanbieter wissen müsst.

Der VfL Osnabrück spielt eine Saison zum Vergessen und steht acht Spiele vor dem Saisonende schon mit einem Fuß in der Drittklassigkeit. Immerhin gelangen den Mannen von Trainer Uwe Koschinat in den letzten vier Spielen zwei der drei Saisonsiege.

Eine weitere Pleite gegen einen direkten Abstiegs-Konkurrenten könnte das Schicksal der Osnabrücker jedoch schon besiegeln. Im Schnitt fallen in den Spielen des VfL in dieser Saison knapp drei Tore pro Partie. Das Torverhältnis ist mit 24:53 mit großem Abstand das schlechteste der gesamten Liga.

Wiesbaden - Osnabrück Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 0:3 HSV (A), 1:1 Hannover (H), 3:0 Elversberg (A), 1:2 Paderborn (H), 0:1 Schalke (A).

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 0:4 Düsseldorf (H), 2:3 Kaiserslautern (A), 2:1 HSV (A), 1:0 Hannover (H), 1:3 Elversberg (A).

Letzte 5 Spiele Wiesbaden vs. Osnabrück: 2:0 (A), 1:4 (A), 1:1 (H), 0:0 (H), 1:0 (A).



Die beiden Mannschaften trafen in ihrer Historie am häufigsten in der 3. Liga aufeinander. Im Rahmen der 2. Bundesliga kam es nur sieben Mal zum Duell zwischen Wiesbaden und Osnabrück. Vier dieser Spiele konnte Wehen gewinnen und musste nur eine Niederlage hinnehmen.

In den insgesamt 29 gespielten direkten Aufeinandertreffen konnte Wiesbaden 15 Siege einfahren und verlor nur acht Mal bei sechs Remis. In diesen Spielen wurden im Schnitt 2,7 Tore erzielt.

Unser Wiesbaden - Osnabrück Tipp: Sieg Wiesbaden

Die Wiesbadener konnten vier der letzten sechs Heimspiele gegen Osnabrück gewinnen und verloren keine dieser Partien. Die Offensive des VfL bleibt weiterhin einfach viel zu schwach und sollte gegen die stabile Defensive der Wiesbadener einige Probleme bekommen.