Wiesbaden - Regensburg Tipp, Prognose, Quoten 28.05.2024

Unser Wiesbaden - Regensburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Relegation Spiel am 28.05.2024 lautet: Im Rückspiel empfängt der kriselnde Klub aus Wiesbaden Herausforderer Regensburg. Wir erblicken keinen richtigen Favoriten in diesem spannenden Duell und sehen im Wett Tipp heute Torchancen auf beiden Seiten auf die Zuschauer zukommen.

Wehen Wiesbaden wartet seit elf Spielen auf einen Erfolg und kam im Relegations-Hinspiel gegen Jahn Regensburg nicht über ein 2:2 hinaus. Doch auch Regensburg befindet sich nicht gerade in Topform und verspielte im Schlussspurt der 3. Liga den sicheren Aufstieg.

Wir glauben, dass beide Defensiven nicht über 90 Minuten komplett überzeugen können und wählen daher den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,70 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs Regensburg auf „Beide Teams treffen“:

Wiesbaden musste in den letzten 11 Spielen in Folge mindestens einen Gegentreffer hinnehmen.

Auch die Regensburger konnten seit 8 Spielen keine Weiße Weste wahren.

Die Wiesbadener konnten nur 5 der 34 Liga-Spiele ohne Gegentreffer bestreiten.



Wiesbaden vs Regensburg Quoten Analyse:

Der Zweitligist aus Wiesbaden geht in den Augen der Bookies als Favorit ins kommende Heimspiel gegen Regensburg. Das wird bei einem Blick auf den Drei-Weg-Markt deutlich,auf dem den Gastgebern mit einer Quote von 1,90 gegenüber einer Quote für Regensburg in Höhe von 4,00 klar die besseren Chancen auf einen Sieg eingeräumt werden.

Die Bookies erwarten nicht unbedingt ein Torfestival im Entscheidungsspiel der diesjährigen 2. Bundesliga-Relegation. So liegen die Quoten für „Über 2,5 Tore“ und „Unter 2,5 Tore“ etwa gleichauf im Bereich von 1,87 bis 1,95. Ihr könnt eure Wette für das spannende Duell zwischen Wiesbaden und Regensburg natürlich auch auf mobilem Wege über eine der besten Sportwetten Apps auf dem Markt abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wiesbaden vs Regensburg Prognose: Wer beendet die Sieglos-Serie?

Die Wiesbadener standen zur Hälfte der Rückrunde noch halbwegs sicher im Mittelfeld der Tabelle, legten jedoch einen schwachen Saison-Abschluss hin und konnten keines der letzten zehn Spiele gewinnen, bei acht Pleiten und zwei Remis. So konnte das Team von Interimscoach Nils Döring von Glück sprechen, dass die Konkurrenz aus Rostock ähnlich schwach war und mit einem Punkt Rückstand den Gang in die 3. Liga antreten musste.

Insgesamt stellte Wehen Wiesbaden mit 50 Gegentreffern eine halbwegs ordentliche Defensive, agierte mit 36 eigenen Toren jedoch oft viel zu harmlos vor dem gegnerischen Kasten. Bester Torschütze in dieser Saison war Stürmer Ivan Prtajin mit 13 Treffern.

Die Regensburger spielten eine unglaublich starke Hinrunde in der 3. Liga und so wähnten sich die meisten Fans und vermutlich auch einige Verantwortliche im Verein schon mit einem Fuß in der 2. Bundesliga. In den ersten 17 Spielen gelangen zwölf Siege bei vier Remis und nur einer Niederlage. Mitunter gelang dem Team von Joe Enochs sogar eine beeindruckende Serie von zehn Siegen in Folge.

In der Rückrunde kamen jedoch nur noch insgesamt fünf Siege hinzu, dafür sammelten die Regensburger acht Niederlagen. Das reichte mit einem Rückstand von vier Punkten auf den zweiten Tabellenplatz nicht mehr für den direkten Aufstieg. Die Regensburger stellten in dieser Saison mit 42 Gegentoren die drittbeste Defensive, lagen in der Offensive mit 51 erzielten Treffern jedoch nur im Mittelfeld im Ligavergleich.

Wiesbaden - Regensburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 2:2 Regensburg (A), 1:2 St. Pauli (H), 0:1 Braunschweig (A), 0:1 Kiel (H), 3:5 Fürth (H).

Letzte 5 Spiele Regensburg: 2:2 Wiesbaden (H), 0:1 Saarbrücken (H), 1:1 Viktoria Köln (A), 1:3 Freiburg 2 (A), 1:1 Dresden (H).

Letzte 5 Spiele Wiesbaden vs. Regensburg: 2:2 (A), 2:4 n.E. (H), 0:1 (A), 0:5 (H), 1:1 (H).



Die beiden Teams standen sich im Profifußball in bisher 17 Spielen gegenüber. Regensburg verlor dabei keines der letzten sieben Spiele gegen Wiesbaden und konnte in diesem Zeitraum immerhin fünf Siege feiern. Eine „Doppelte Chance X2″ steht bei den besten Anbietern mit einer Quote von 1,93 in den Büchern und könnte hervorragend mit einem starken Sportwetten Bonus kombiniert werden, um die Gewinnchancen zu maximieren.

Beim 2:2 im Hinspiel lagen die Regensburger nach einem Treffer von Noah Ganaus zur Halbzeit mit 1:0 in Front, konnten den Sieg am Ende jedoch nicht über die Zeit retten und lagen nach einem Doppelpack innerhalb von fünf Minuten sogar zurück. Dominik Kother konnte zehn Minuten vor Schluss jedoch den wichtigen Ausgleich erzielen. Ganaus und Kother zählen mit Christian Vieth auch zum Topscorer-Trio der Regensburger. Alle drei Offensivkräfte kamen in dieser Saison auf zehn Treffer.

Unser Wiesbaden - Regensburg Tipp: Beide Teams treffen

Wiesbaden steckt momentan tief in einer Formkrise, gewann keines der letzten acht Heimspiele und musste dabei immer mindestens einen Gegentreffer hinnehmen. Ähnliches gilt jedoch auch für Regensburg, das fünf der letzten sieben Gastspiele verlor, bei nur einem Sieg und in diesen Spielen ebenfalls mindestens einen Gegentreffer einstecken musste. Wir erwarten ein enges Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Mannschaften in der Verteidigung an ihre Grenzen stoßen werden und somit gute Chancen für den Gegner entstehen können.