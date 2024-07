Wisla Krakau - Rapid Wien Tipp, Prognose & Quoten | 25.07.2024

von SPORT1 Betting 24.07.2024 • 12:00 Uhr Wisla Krakau - Rapid Wien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Quali Wette | Wie weit trägt die Euphorie den polnischen Zweitligisten?

Unser Wisla Krakau - Rapid Wien Sportwetten Tipp zum Europa League Quali Spiel am 25.07.2024 lautet: Im vergangenen Jahr kassierte Rapid in vier Qualifikationsspielen nur zwei Gegentore. Gegen den polnischen Zweitligisten sehen wir die Gäste im Wett Tipp heute auch ganz klar vorne.

Ein Triumphzug im polnischen Pokal hat den Zweitligisten Wisla Krakau in der aktuellen Spielzeit in die Europa-League-Qualifikation gespült. Ihr Erstrunden-Duell mit KF Llapi haben die Hausherren noch gemeistert, doch in der zweiten Runde wartet ein österreichischer Erstligist. Rapid Wien scheiterte in der vorangegangenen Spielzeit nur knapp in der letzten Runde der Conference-League-Qualifikation am AC Florenz. Im Wett Tipp heute wurden die Karten für die Gäste besser gelegt.

Wir prognostizieren einen „Sieg Rapid Wien“ mit einer Quote von 1,76 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Wisla Krakau vs Rapid Wien auf „Sieg Rapid Wien“:

Wisla Krakau ist als polnischer Zweitligist der klare Underdog.

Wisla Krakau beendete die letzte Spielzeit in der 2. polnischen Liga auf Position 10.

Rapid Wien sammelte in der vorangegangenen Saison die zweitmeisten erwartbaren Tore der österreichischen Bundesliga (57,3 xG).

Wisla Krakau vs Rapid Wien Quoten Analyse:

In dunklen Zeiten des polnischen Traditionsklubs kam der Pokalsieg in der vergangenen Spielzeit zur rechten Zeit. Zwei Aufstiegsversuche zurück in die Ekstraklasa sind bereits gescheitert, im letzten Jahr sogar krachend mit einem zehnten Tabellenplatz.

Wie erwartet findet ihr in den Sportwetten Apps die deutlich höheren Siegquoten bis 4,50 für die Hausherren. Rapid Wien kann bei Siegquoten von circa 1,75 berechtigte Hoffnungen auf einen guten Auftakt hegen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wisla Krakau vs Rapid Wien Prognose: Überforderung in der Defensive

Einst war Wisla Krakau ein absoluter Top-Klub im polnischen Vereinsfußball. Die letzte Meisterschaft der Hausherren stammt aber aus dem Jahr 2011. Am Ende eines schleichenden Prozesses stieg der Verein im Jahr 2022 in die zweite Liga ab.

Zwei Aufstiegsversuche scheiterten zuletzt, doch der erste Titel seit 2011 gelang den Hausherren doch noch in der vergangenen Spielzeit. Völlig überraschend gewann Wisla Krakau den polnischen Pokal und darf sich nun in der Qualifikation zur Europa League versuchen.

Der dreizehnfache polnische Meister ist in der zweiten Liga aber längst noch keine Spitzenmannschaft. Im Angriffsspiel zählten die Gastgeber letztes Jahr mit 62 Treffern aber immerhin zu den zwei besten Offensiven der Liga.

Defensiv klaffen dafür teils riesige Lücken und die Krakauer hatten am Ende der Saison satte 50 Gegentreffer auf dem Zettel stehen. Das reichte im Ligavergleich nur zu Position 12 und in der Endabrechnung zum zehnten Tabellenplatz.

Wisla Krakau - Rapid Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wisla Krakau: 2:1 KF Lapi (A), 2:0 KF Lapi (H), 0:1 Niepolomice (H), 0:3 Nieciecza (H), 2:5 Katowice (A).

Letzte 5 Spiele Rapid Wien: 1:1 AC Milan (H), 3:2 Debreceni (H), 0:3 Slavia Prag (A), 11:0 SC Herzogenburg (A), 0:3 TSV Hartberg (H).

Letzte 5 Spiele Wisla Krakau vs. Rapid Wien: -

Dementsprechend musste Trainer Albert Rude trotz des Pokal-Erfolgs nach der Saison seine Koffer packen und seinen Platz auf der Bank räumen. Kazimierz Moskal ist der neue Mann an der Seitenlinie und führte die Hausherren mit zwei Siegen in der ersten EL-Quali-Runde zum Duell gegen Rapid Wien.

Die Grün-Weißen steigen erst in der zweiten Qualifikationsrunde ins Geschehen ein. Das Auswärtsspiel in Polen wird für die Gäste gleichzeitig das erste Pflichtspiel der Saison sein. Cheftrainer Robert Klauß ist seit November 2023 im Amt und sammelte bislang durchschnittlich 1,6 Punkte pro Spiel.

Schon in der jetzigen Phase der Saison haben die Krakauer mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Torhüter Jakub Stepak sowie Innenverteidiger Igor Lasicki werden diese Begegnung verpassen. Zusätzlich stehen für das Mittelfeld weder Enis Fazlagic noch Kacper Duda zur Verfügung. Auch Flügelspieler Bartosz Talar ist ebenfalls noch nicht einsatzbereit.

Unser Wisla Krakau - Rapid Wien Tipp: Sieg Rapid Wien

Rapid Wien hat in der abgelaufenen Saison in drei von vier Conference-League-Qualifikationsspielen kein Gegentor zugelassen und ist letztlich nur knapp am AC Florenz gescheitert. In der österreichischen Bundesliga spielten die Gäste eine solide Saison, die sie auf dem vierten Tabellenplatz der Championship Gruppe beenden konnten. Wir halten die Grün-Weißen trotz fehlender Pflichtspiel-Praxis für das stärkere Team.