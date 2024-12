Wolfsburg - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 22.12.2024

SPORT1 Betting 21.12.2024 • 08:00 Uhr Wolfsburg - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Verliert der BVB den Anschluss an die CL-Plätze?

Unser Wolfsburg - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.12.2024 lautet: Wie schon in den drei vorangegangenen Bundesliga-Begegnungen bleibt der BVB auch im Wett Tipp heute bei maximal einem Treffer stehen.

Vor der Wolfsburg Dortmund Prognose sollten die Fans des BVB tief durchatmen. Die Schwarz-Gelben rangieren derzeit außerhalb der europäischen Plätze (8.) und warten seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg (3U, 1N). Laut Trainer Nuri Sahin haben die Gäste gerade erst das vielleicht schwächste Spiel unter seiner Anleitung hinter sich gebracht (1:1 vs. Hoffenheim).

Sollte sich unser Wolfsburg Dortmund Wett Tipp heute bewahrheiten, könnte der letztjährige Champions-League-Finalist sogar in die untere Tabellenhälfte abrutschen. Wir entscheiden uns für eine Quote von 1,92 bei LeoVegas für “Dortmund Unter 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Dortmund auf “Dortmund Unter 1,5 Tore”:

Dortmund erzielte nur 5 der 25 Saisontore in der Ferne.

Dortmund erzielte in keinem Bundesliga-Auswärtsspiel mehr als 2 Tore.

Wolfsburg kassierte in den letzten 3 direkten Duellen je “Unter 1,5 Gegentore”.

Wolfsburg vs Dortmund Quoten Analyse:

Für die Wolfsburg Dortmund Quoten das richtige Maß zu wählen, ist keine einfache Aufgabe. Die besten Wettanbieter haben sich dazu entschieden, die Wölfe mit Siegquoten bis 3,10 ins letzte Heimspiel des Kalenderjahres 2024 zu schicken.

Das sind nicht die einzigen Wolfsburg Dortmund Wettquoten, die mehr als den zweifachen Gewinn ermöglichen. Ein Erfolg der Schwarz-Gelben ist teilweise mit einer Quote von 2,23 verbunden und ebenfalls recht hoch angesetzt. Sicher eine Option für diese Wetten ist der LeoVegas Bonus .

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs Dortmund Prognose: Schon wieder der VfL?

Zum zweiten Mal in dieser Saison empfängt Wolfsburg den Tabellen-Achten aus Dortmund. Bereits am 29. Oktober gastierten die Schwarz-Gelben bei den Wölfen und schieden nach einer 0:1-Niederlage in der Verlängerung aus dem DFB-Pokal aus.

Vor der kurzen Winterpause könnten die Niedersachsen durchaus bereits zum zweiten Mal als Stolperstein der Dortmunder herhalten. Die Gastgeber verloren nur eine der letzten sieben Bundesliga-Partien und gewannen vor der 2:3-Niederlage gegen den SC Freiburg vier Begegnungen in Folge.

Eigentlich war vor allem der Angriff im Team von Ralph Hasenhüttl für diesen zwischenzeitlichen Aufschwung verantwortlich, doch im Wolfsburg gegen Dortmund Tipp könnte die Defensive mal wieder ein besseres Spiel verursachen.

Während der beiden vorangegangenen Bundesliga-Partien kassierte Wolfsburg insgesamt sechs Gegentore. Zuvor gelang der Truppe von Ralph Hasenhüttl jedoch das Kunststück, in fünf aufeinanderfolgenden Liga-Spielen mit weniger als zwei Gegentoren vom Feld zu gehen.

Wolfsburg - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 2:3 Freiburg (A), 4:3 Mainz (H), 3:0 Hoffenheim (H), 5:1 RB Leipzig (A), 1:0 Union Berlin (H).

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:1 Hoffenheim (H), 2:3 Barcelona (H), 1:1 Gladbach (A), 1:1 Bayern (H), 3:0 Dinamo Zagreb (A).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs. Dortmund: 1:0 n.V. (H), 1:1 (H), 0:1 (A), 0:6 (A), 2:0 (H).

Laut unserer Wolfsburg Dortmund Prognose kehren die Gastgeber zu dieser Erfolgsformel zurück und halten den BVB bei “Unter 1,5 Toren”. Eine derartige Überraschung, wie es die Quote von 1,92 vermuten lässt, wäre das in unseren Augen jedoch nicht.

Bis jetzt erzielte Dortmund in keinem Bundesliga-Auswärtsspiel mehr als einen Treffer. Insgesamt droschen die Spieler der Schwarz-Gelben das Leder in sechs Gastauftritten nur fünf Mal in die Maschen.

Zuletzt schloss der BVB drei Bundesliga-Paarungen in Folge mit maximal einem eigenen Treffer ab. Zudem warten die Gäste seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg (3U, 1N), weshalb sogar die Quoten für eine “Doppelte Chance 1X” in unseren Gedanken zum Wolfsburg Dortmund Tipp heute eine Rolle gespielt haben.

Wolfsburg erzielte immerhin in 71 Prozent der bisherigen Bundesliga-Spiele “Über 1,5 Tore”. Zu Hause war die Rate zwar etwas niedriger (57 Prozent), überstieg jedoch die 50-Prozent-Marke.

Plündert ihr die Sportwetten Apps und zieht euch die Quoten von circa 2,20 für “Wolfsburg Über 1,5 Tore” heraus, könnt ihr einen echten Value abgreifen.

So seht ihr Wolfsburg - Dortmund im TV oder Stream:

22. Dezember 2024, 17.30 Uhr, Volkswagen Arena, Wolfsburg

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Bereits im DFB-Pokal erlaubte Wolfsburg dem BVB keinen Treffer und in den letzten drei Aufeinandertreffen jubelte Dortmund jeweils maximal über einen eigenen Torerfolg. Hinzu kommt, dass die Wölfe seit drei Heimspielen gegen die Schwarz-Gelben ungeschlagen sind (2S, 1U).

Dortmund beendete die letzten drei Bundesliga-Spieltage jeweils mit einem Unentschieden. Auf der Anzeigetafel war jeweils ein 1:1 abzulesen, ebenso wie nach dem letzten Bundesliga-Vergleich zwischen Wolfsburg und Dortmund.

Wolfsburg vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Wolfsburg: Grabara - Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle, Baku, Arnold, Bence Dardai, Wimmer, Tomas, Amoura

Ersatzbank Wolfsburg: Müller, Zesiger, Özcan, Gerhardt, Svanberg, Kaminski, Nmecha, Wind, Behrens

Startelf Dortmund: Kobel - Couto, Can, Schlotterbeck, Bensebaini, Groß, Nmecha, Reyna, Beier, Guirassy, Gittens

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Lührs, Kabar, Azhil, Sabitzer, Wätjen, Adeyemi, Duranville, Malen

Vorstellbar ist in der Wolfsburg vs. Dortmund Prognose ein erneutes Spiel der Schwarz-Gelben, in dem maximal zwei Tore fallen. “Unter 2,5 Tore” wäre bei Quoten von circa 2,35 eine vorzeigbare Value-Wette.

Interessant ist auch, dass nur Augsburg (4,40 xG) und Hoffenheim (5,34 xG) in der Ferne weniger erwartbare Tore als der BVB (5,48 xG) herausgespielt haben.

Unser Wolfsburg - Dortmund Tipp: Dortmund Unter 1,5 Tore

Der BVB benötigt dringend einen Sieg zum Abschluss des Jahres, doch das wird in der Volkswagen Arena nicht ganz so einfach. Die Form der Schwarz-Gelben ist dürftig und die Auswärtsschwäche hat sich längst etabliert.