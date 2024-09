Wolfsburg - Frankfurt Tipp, Prognose, Quoten | 14.09.2024

SPORT1 Betting 13.09.2024 • 06:00 Uhr Wolfsburg - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kehrt Jonas Wind zurück in die VfL-Startelf?

Unser Wolfsburg - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.09.2024 lautet: Seit Dezember 2012 hat Wolfsburg in 23 aufeinanderfolgenden Bundesliga-Duellen gegen Frankfurt getroffen. Im Wett Tipp heute rechnen wir ein erneutes Tor der Hausherren mit ein.

Geschwindigkeit, technische Fertigkeiten, ein Gefühl für den Raum und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss - Hugo Ekitike glänzte am vergangenen Spieltag im Dress der SGE und ist ein wesentlicher Faktor für unsere Wolfsburg Frankfurt Prognose. Beide Mannschaften fuhren am zweiten Spieltag ihren ersten Saisonsieg ein und sind bestens gewappnet für das direkte Aufeinandertreffen.

Im Wolfsburg Frankfurt Wett Tipp heute zählen wir auf die Torgefahr der jeweiligen Angreifer und nehmen bei Sunmaker eine Quote von 1,71 für „Über 2,5 Tore“ im Spiel genauer unter die Lupe.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Frankfurt auf „Über 2,5 Tore“:

Wolfsburg verlor 5 der letzten 7 Bundesliga-Heimspiele und kassierte bei jeder Niederlage 3 Gegentore.

Wolfsburg erzielte an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen je 2 Tore.

Wolfsburg erzielte die meisten Standard-Tore (3), Frankfurt erzielte schon 2 Konter-Tore (1.).

Wolfsburg vs Frankfurt Quoten Analyse:

Viel ausgeglichener als die Wolfsburg Frankfurt Quoten kann die Ausgangslage vor einer Bundesliga-Partie nicht sein. Die Wölfe landen in der Spitze bei einer Siegquote von 2,70 und sind zu Hause der hauchdünne Außenseiter.

Minimal tiefer fallen die Wolfsburg Frankfurt Wettquoten für einen Dreier der Gäste aus, die jedoch seit über drei Jahren nicht mehr gegen die Niedersachsen gewonnen haben. Wir würden einen Sportwetten Bonus definitiv lieber auf eine Option außerhalb der Drei-Weg-Wette platzieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs Frankfurt Prognose: Jung und zielstrebig

Dino Toppmöller hat keine Angst, jungen Spielern eine Chance zu geben. Gemessen an den eingesetzten Spielern an den ersten beiden Spieltagen hat Frankfurt die jüngste Mannschaft aller Bundesligisten aufs Feld geschickt (24,8 Jahre).

Heraus stach am vergangenen Spieltag vor allem einer: Hugo Ekitike. Der 22-Jährige ist ein Komplett-Paket, das beim 3:1-Erfolg gegen Hoffenheim erstmals in seiner Bundesliga-Karriere an zwei Toren direkt beteiligt war (1 Tor, 1 Torvorlage).

Aktuell wurden nur zwei Bundesliga-Profis (Sirlord Conteh und Jeremie Frimpong) mit einer höheren Geschwindigkeit geblitzt als der SGE-Angreifer (35,53 km/h). Sein Tempo passt gut ins Konzept von Dino Toppmöller, der von seinem Team schon zwei Kontertore gesehen hat (1.).

Die Adlerträger haben ihre Gegner bereits mit sechs „Direct Attacks“ überrollt - der geteilte Bestwert im deutschen Oberhaus. Wolfsburg war im eigenen Stadion in letzter Zeit extrem anfällig, verlor fünf der letzten sieben Bundesliga-Heimspiele und kassierte bei den Niederlagen jeweils drei Gegentore.

Wolfsburg - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 2:1 Hannover (H), 2:0 Kiel (A), 2:3 Bayern (H), 1:0 TUS Koblenz (A), 4:4 Brentford (A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 3:1 Hoffenheim (H), 0:2 Dortmund (A), 4:1 Braunschweig (A), 2:3 Valencia (A), 5:2 FSV Frankfurt (A).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs. Frankfurt: 2:2 (A), 2:0 (H), 2:2 (H), 1:0 (A), 2:0 (A).

Respekt gebührt den Wölfen, die am ersten Spieltag dem deutschen Rekordmeister beinahe Paroli geboten haben (2:3) und eine Woche später gegen Kiel den ersten Saisonsieg feiern durften (2:0), aber trotzdem.

Somit haben die Hausherren in beiden absolvierten Bundesliga-Partien „Über 1,5 Tore“ erzielt. Öffnet ihr für den Wolfsburg Frankfurt Tipp die Bet365 App, findet ihr dort eine attraktive Quote von 2,20 für „Wolfsburg Über 1,5 Tore“.

Exakt zwei Treffer sind den Gastgebern zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Vergleichen mit Frankfurt gelungen. Am sechsten Spieltag der letzten Saison, es war das bis dato letzte Bundesliga-Heimspiel des VfL gegen die SGE, markierte Jonas Wind einen Doppelpack.

Der Angreifer nahm an den ersten beiden Spieltagen zunächst noch auf der Bank Platz, könnte aber in der Wolfsburg Frankfurt Prognose wegen der Verletzung von Lovro Majer erstmals in die Startelf rücken.

Ein Auge solltet ihr auch auf Maximilian Arnold werfen. Der Wölfe-Kapitän läuft am kommenden Spieltag zum 350. Mal im deutschen Oberhaus auf. Seine Stärke bei ruhenden Bällen verschaffte Wolfsburg die meisten Standard-Tore der Saison (3).

So seht ihr Wolfsburg - Frankfurt im TV oder Stream:

14. September 2024, 15.30 Uhr, Volkswagen Arena, Wolfsburg

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Ein Treffer der Niedersachsen konnte in den letzten direkten Duellen zwischen Wolfsburg und Frankfurt fest eingeplant werden. Seit Dezember 2012 haben die Wölfe in 23 aufeinanderfolgenden Bundesliga-Paarungen gegen die Eintracht stets getroffen.

Zudem kassierte die Mannschaft von Dino Toppmöller in beiden Bundesliga-Partien der neuen Spielzeit je mindestens ein Gegentor (0:2 vs. Dortmund, 3:1 vs. Hoffenheim).

Wolfsburg vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Wolfsburg: Grabara, Fischer, Bornauw, Zesiger, Kaminski, Arnold, Svanberg, Baku, Wimmer, Tomas, Wind

Ersatzbank Wolfsburg: Müller, Angely, Odogu, Özcan, Gerhardt, Bröger, Bence Dardai, Behrens, Amoura

Startelf Frankfurt: Trapp, Tuta, Koch, Theate, Kristensen, Skhiri, Larsson, Nkounkou, Götze, Ekitike, Marmoush

Ersatzbank Frankfurt: Santos, Amenda, Collins, Chandler, Chaibi, Uzun, Bahoya, Knauf, Matanovic

Speziell für Omar Marmoush ist die Begegnung mit dem VfL Wolfsburg von großer Bedeutung. Im Sommer 2023 wechselte er von den Wölfen zu den Adlern und erzielte in seiner ersten Spielzeit für die Hessen zwölf Tore. Zudem bereitete der quirlige Offensivspieler sechs weitere Tore vor.

Aufpassen muss die SGE in der Wolfsburg Frankfurt Prognose auf das intensive Pressing der Wölfe. Ralph Hasenhüttl ist ein großer Verfechter der intensiven Arbeit gegen den Ball. Mit den 12,5 erfolgreichen Ball-Abnahmen pro Spiel (1.) und 5,0 eroberten Bällen im letzten Drittel (3.) dürfte er dementsprechend zufrieden sein.

Unser Wolfsburg - Frankfurt Tipp: Über 2,5 Tore

Auf beiden Seiten sind mehrere Angreifer in herausragender Verfassung und stellen eine Bedrohung für das gegnerische Tor dar. Die Spielideen von Ralph Hasenhüttl und Dino Toppmöller könnten für ein attraktives Bundesliga-Spiel mit einigen Großchancen sorgen.