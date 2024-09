Wolverhampton - Liverpool Tipp, Prognose, Quoten 28.09.24

SPORT1 Betting 27.09.2024 • 10:00 Uhr Wolverhampton - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Nächstes Schützenfest der Reds?

Unser Wolverhampton - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 28.09.2024 lautet: Die Wolves stehen am Tabellenende. In unserem Wett Tipp heute werden die Reds die Krise der Gastgeber verschärfen.

Der Letzte der Premier League empfängt den Tabellenzweiten und damit herzlich willkommen zu unserer Wolverhampton Liverpool Prognose. Die Reds gehen hier als klarer Favorit in die Begegnung und dürfen sich im Kampf um die englische Meisterschaft im Molineux Stadium keinen Ausrutscher leisten.

Die letzten Duelle waren in der Regel klare Angelegenheiten für die Roten und auch am Samstag erwarten wir einen Erfolg der Gäste, bei dem es zudem einige Treffer zu sehen geben sollte. Wir entscheiden uns für den Wolverhampton Liverpool Wett Tipp heute „Sieg Liverpool & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,78 bei Betano.

Darum tippen wir bei Wolverhampton vs Liverpool auf „Sieg Liverpool & Über 2,5 Tore“:

Wolverhampton hat die letzten 3 Pflichtspiele alle verloren.

Liverpool hat 6 der bisherigen 7 Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen.

In den letzten 3 Pflichtspielen erzielte der LFC insgesamt 11 Treffer.

Wolverhampton vs Liverpool Quoten Analyse:

Auch die Buchmacher haben hier kaum Zweifel am Spielausgang. Bei Wolverhampton Liverpool Quoten von höchstens 1,37 für Wetten auf einen Auswärtssieg liegt die Favoritenrolle klar bei den Reds. Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 7,50 für einen Tipp auf die Wolves. Selbst die „Doppelte Chance 1X“ erreicht noch Werte über 3,00.

Zum Vergleich: Setzt ihr auf einen Gäste-Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung, dann dürft ihr mit aktuellen Wolverhampton Liverpool Wettquoten von höchstens 1,94 rechnen. Spielt ihr diese Wette allerdings bei einem Wettanbieter ohne Steuer, dann bleibt euch vom Gewinn auch nochmal mehr übrig.

Wolverhampton vs Liverpool Prognose: Klare Sache für den LFC

Die Luft für Gary O‘Neil wird immer dünner. Am vergangenen Wochenende musste der Wolves-Coach die nächste Pleite seines Klubs mit ansehen. Beim 1:3 bei Aston Villa gab es die vierte Niederlage im fünften Premier-League-Spiel dieser Saison (1U). Es war gleichzeitig die dritte Pflichtspiel-Schlappe in Folge.

Bei jeder dieser drei Pleiten kassierte Wolverhampton mindestens zwei Gegentore. In der Premier League steht der Klub mit einer 0-1-4-Bilanz und 5:14 Toren am Tabellenende. Zusammen mit dem Vorletzten Everton stellen die Wolves die schlechteste Abwehr der höchsten englischen Spielklasse.

In jedem der saisonübergreifend letzten 17 PL-Spiele kassierten die Wölfe Gegentreffer. Daher bietet sich hier auch der Wolverhampton Liverpool Tipp auf einige Tore der Gäste an. So gibt es zum Beispiel für „Liverpool Über 2,5 Tore“ Quoten über 2,00, die auch mittels Apple Pay Sportwetten bei einem der Bookies, die diese Option anbieten, angespielt werden können.

Bei den letzten beiden Premier-League-Pleiten gegen Newcastle und bei Aston Villa haben die Wolves zur Halbzeit noch jeweils mit 1:0 geführt. Sie schafften es überhaupt in sechs von sieben Pflichtspielen in dieser Saison auf die Anzeigetafel. Die einzige Ausnahme war das 0:2 bei Arsenal zum Auftakt in die neue Spielzeit.

Wolverhampton - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 1:3 Aston Villa (A), 2:3 Brighton (A), 1:2 Newcastle (H), 1:1 Nottingham (A), 2:0 Burnley (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 5:1 West Ham (H), 3:0 Bournemouth (H), 3:1 AC Milan (A), 0:1 Nottingham (H), 3:0 Manchester United (A)

Letzte 5 Spiele Wolverhampton vs Liverpool: 0:2 (A), 1:3 (H), 0:2 (A), 3:0 (H), 0:1 (H)

Liverpool schaffte es unter der Woche gleich fünfmal aufs Scoreboard. Im Sechzehntelfinale des EFL-Cups gab es einen ungefährdeten 5:1-Heimerfolg gegen Ligakonkurrent West Ham. Schon zuvor zeigten sich die Reds beim 3:1 bei AC Milan in der Champions League sowie beim 3:0 gegen Southampton in der Premier League äußerst treffsicher.

In zehn der saisonübergreifend letzten elf Pflichtspiele traf der LFC mindestens doppelt, was die Wolverhampton Liverpool Prognose hinsichtlich einiger Treffer der Gäste unterstützt. Bei der einzigen Ausnahme wollte den Reds gar kein Tor gelingen und prompt gab es am vierten Spieltag der Premier League eine 0:1-Heimpleite gegen Nottingham.

Bei der Heimniederlage gegen die Tricky Trees gab es den überhaupt erst einzigen Gegentreffer der laufenden Premier-League-Saison. In den anderen fünf PL-Partien dieser Spielzeit, die der LFC allesamt gewann, gab es kein Gegentor. Insofern könnte sich hier auch der Wolverhampton Liverpool Tipp „Sieg Liverpool zu Null“ anbieten.

Bestärkt wird diese Überlegung dadurch, dass die Reds in 13 von 20 Premier-League-Duellen mit den Wolves und damit in 65 Prozent aller Aufeinandertreffen in Englands Oberhaus eine Weiße Weste wahren konnten. Es braucht wohl keine sonderliche Erwähnung, dass der LFC mit nur einem Gegentor aktuell die beste Abwehr der PL stellt.

So seht ihr Wolverhampton - Liverpool im TV oder Stream:

28. September 2024, 18:30 Uhr, Molineux Stadium, Wolverhampton

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Den Fußball aus der für viele besten Liga der Welt gibt es exklusiv nur bei Sky zu sehen. Im Rahmen eines Partnerprogramms lassen sich sämtliche Partien aber auch bei WOW streamen. In beiden Fällen ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

Die Wolves haben gegen keinen anderen Gegner so viele Premier-League-Spiele verloren wie gegen die Reds (16). Allein von den letzten 15 Aufeinandertreffen im Liga-Betrieb hat der LFC 14 gewonnen.

Wolverhampton vs Liverpool: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Wolverhampton: Johnstone; Semedo, Bueno, Dawson, Ait-Nouri; Bellegarde, Lemina, Andre, Gomes, Cunha; Larsen

Ersatzbank Wolverhampton: Jose Sa, Mosquera, Borges, Doherty, Gomes, Doyle, Hwang Hee-Chan, Sarabia, Guedes

Startelf Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota

Ersatzbank Liverpool: Jaros, Bradley, Chiesa, Gakpo, Gomez, Quansah, Tsimikas, Jones, Nunez

Die letzten drei Aufeinandertreffen in der Premier League hat Liverpool allesamt mit insgesamt 7:1 Toren für sich entschieden. Luis Diaz war nicht unter den Torschützen, könnte das am Samstag aber vielleicht nachholen.

Denn der Stürmer war in seinen letzten vier PL-Partien an insgesamt sechs Toren direkt beteiligt. Fünf Treffer erzielte er selbst, einen weiteren bereitete er vor. In unserer Wolverhampton Liverpool Prognose können wir uns einen Treffer des Kolumbianers durchaus vorstellen.

Unser Wolverhampton - Liverpool Tipp: „Sieg Liverpool & Über 2,5 Tore“

14 Niederlagen in den letzten 15 direkten Aufeinandertreffen in der Premier League sprechen eine deutliche Sprache. Zudem haben die Wolves in dieser Saison vier der bisherigen fünf Liga-Spiele verloren und stellen mit 14 Gegentreffern die geteilt schwächste Abwehr. Es wäre schon eine Überraschung, wenn die Reds am Samstag nicht gewinnen. Bei der instabilen Defensive der Wolves und der Treffsicherheit der Gäste sollte es hier auch einige Treffer zu sehen geben.