Wolverhampton - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 26.12.2024

Unser Wolverhampton - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 26.12.2024 lautet: Im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel zeigten sich die Wanderers deutlich verbessert. Gegen die Red Devils gab es in der letzten Zeit aber nicht viel zu holen. Daran ändert sich im Wett Tipp heute auch nicht viel.

Die Tatsache, dass die Verantwortlichen von Manchester United zu lange an Trainer Erik ten Hag festgehalten hatten, hat sich als Fehler erwiesen. Mit der Verpflichtung von Coach Ruben Amorim sollte dieser Irrtum Mitte November korrigiert werden. Der neue Mann aus Portugal hat auch einen Plan, wie er die Mannschaft wieder in die Spur bringen kann.

Doch die Umsetzung eines solchen Plans braucht Zeit. Und der neue Mann auf dem Trainerstuhl muss bei so einem großen Verein auch Ergebnisse und Siege vorweisen. Am Boxing Day ist United bei den Wolves zu Gast. Die Buchmacher trauen den Gästen in ihrer Wolverhampton Manchester United Prognose auch etwas zu. Uns geht es ähnlich.

So spielen wir mit einer Quote von 1,53 bei ODDSET den Wolverhampton Manchester United Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Wolverhampton vs Manchester United auf “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”:

Die Wolves haben lediglich 1 der letzten 12 Duelle gegen United gewonnen

Kein PL-Team hat in dieser Saison weniger Heimpunkte gesammelt als Wolverhampton

Die Wanderers haben 4 der vergangenen 5 PL-Partien verloren

Wolverhampton vs Manchester United Quoten Analyse:

Die Red Devils stehen in der Tabelle nicht wirklich gut. Im Vergleich mit den Wolves hat der MUFC aber fünf Plätze und zehn Punkte Vorsprung. So sind die Wolverhampton vs Manchester United Quoten nicht wirklich eine Überraschung.

Die Gäste gehen mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,90 als Favoriten ins Rennen. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den besten Buchmachern für einen Erfolg der Gastgeber Wolverhampton gegen Manchester United Wettquoten zwischen 3,75 und 4,00.

Wolverhampton vs Manchester United Prognose: Zeigen die Red Devils eine Reaktion?

Nachdem Julen Lopetegui in der vergangenen Saison den Verein wenige Tage vor dem ersten PL-Spiel verlassen hatte, stand Wolverhampton vor einer großen Herausforderung. Sein Nachfolger Gary O’Neil machte aber das beste aus der Saison und führte die Wolves am Ende auf den 14. Platz, ganze 20 Punkte vor dem ersten Abstiegsrang. 2024/25 lief für die Wanderers unter O’Neil aber nicht mehr viel zusammen. So wurde der Coach Mitte Dezember entlassen. Vier Pleiten in Serie und Platz 19 wurden dem Coach zum Verhängnis. Nachfolger wurde Vitor Pereira, der 2017 auch mal 1860 München betreut hatte.

Und der neue Mann feierte am Sonntag mit dem 3:0-Sieg bei Leicester City einen guten Einstand. Schon zur Pause hatte das Endergebnis Bestand. Der Verein hatte bisher in der Premier League noch nie zur Pause mit drei Toren in Führung gelegen. Mit diesem Erfolg steht Wolverhampton immer noch auf dem ersten Abstiegsplatz. Aber der Rückstand aufs rettende Ufer wurde auf zwei Punkte verkürzt. Und die schlechteste Abwehr der Liga (40 Gegentore) konnte endlich mal wieder zu null spielen. Kein Team auf den Plätzen 13 bis 20 hat auch mehr Treffer erzielt als die Wolves (27).

Ruben Amorim hat Manchester United erst neun Spiele lang betreut. Doch der Coach hat in dieser Zeit mit seiner neuen Mannschaft schon einige Höhen und Tiefen durchgemacht. Das positive Highlight dabei war das 2:1 am 16. Spieltag im Derby bei Manchester City. Doch das 3:4 im Ligapokal bei den Spurs und das 0:3 am Sonntag daheim gegen Bournemouth waren wiederum große Enttäuschungen. So steht der Verein vor Weihnachten zum ersten Mal seit 1989/90 in der unteren Tabellenhälfte der Premier League. Der Rückstand auf Rang 4 beträgt neun Zähler.

Vier der letzten sechs Pflichtspiele gingen verloren (2S). Der neue Trainer muss wegen des vollen Terminkalenders viel rotieren. So können sich aber keine Abläufe und Automatismen bilden. Die Spieler agieren auf dem Platz mit viel Angst und Nervosität. Nach einem Gegentor geht jegliche Ordnung verloren. Zudem passen viele Spieler auch nicht wirklich in das neue System von Amorim. Neun Gegentore nach Standardsituationen sind der schwächste Wert in der Liga. Trotzdem geht unser Wolverhampton Manchester United Tipp in eine andere Richtung.

Wolverhampton - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 3:0 Leicester City (A), 1:2 Ipswich Town (H), 1:2 West Ham (A), 0:4 Everton (A), 2:4 Bournemouth (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:3 Bournemouth (H), 3:4 Tottenham (A), 2:1 Manchester City (A), 2:1 Viktoria Pilsen (A), 2:3 Nottingham Forest (H)

Letzte 5 Spiele Wolverhampton vs Manchester United: 3:4 (H), 0:1 (A), 0:2 (A), 0:1 (H), 1:0 (H)

Ein Grund ist der direkte Vergleich Manchester hat in der Bilanz gegen Wolverhampton mit 56 Siegen zu 37 Niederlagen (20U) die Nase vorne. Zu Gast bei den Wolves sieht es aber anders aus. Hier spricht die Bilanz mit 27 Erfolgen in 58 Duellen bei 20 Pleiten (11U) für die Wanderers.

Auch der jüngste direkte Vergleich bei unserer Wolverhampton Manchester United Prognose folgt der Einschätzung der Buchmacher. Denn der WWFC konnte gerade mal eines der letzten 12 Duelle gegen United für sich entscheiden (3U, 8N).

United hat in den vergangenen sechs Spielen jeweils das erste Tor kassiert. Auch dieses Mal ist es gut möglich, dass die Gäste in Rückstand geraten. Für den Wolverhampton Manchester United Tipp “1. Tor Wolverhampton” gibt es bei Interwetten eine Quote von 2,40.

So seht ihr Wolverhampton - Manchester United im TV oder Stream:

26. Dezember 2024, 18:30 Uhr, Molineux Stadium, Wolverhampton

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Sky hat vor kurzem die Exklusivrechte für die Premier League bis 2028 verlängert. So bleibt der Bezahlsender für Fans des englischen Fußballs die Anlaufstelle Nummer 1. Auch das Duell zwischen Wolverhampton und Manchester United am Boxing Day wird live bei Sky gezeigt.

Los geht es im Molineux Stadium von Wolverhampton um 18:30 Uhr.

Wolverhampton vs Manchester United: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Wolverhampton: José Sa - Doherty, S. Bueno, Toti - Nelson Semedo, André, Joao Gomes, Rodrigo Gomes, Goncalo Guedes, Matheus Cunha - Strand Larsen

Ersatzbank Wolverhampton: Johnstone (Tor), Meupiyou, Pedro Lima, Cundle, Hwang, Dawson, Doyle, Carlos Forbs, Bellegarde

Startelf Manchester United: A. Onana - Mazraoui, H. Maguire, Li. Martinez - Diogo Dalot, Ugarte, Mainoo, Malacia, Amad, Bruno Fernandes - Zirkzee

Ersatzbank Manchester United: Bayindir (Tor), J. Evans, Casemiro, Collyer, Eriksen, Antony, Yoro, Höjlund, Garnacho

Die Gäste müssen auf Lindelöf, de Ligt, Mount und Shaw verzichten. Bei den Hausherren fehlen Profis wie Traoré, Kalajdzic, Sarabia, Mosquera und Gonzalez. Die Auswirkungen auf unsere Wolverhampton Manchester United Prognose bleiben aber überschaubar.

Unser Wolverhampton - Manchester United Tipp: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore

Die Hausherren wollen den Schwung unter dem neuen Coach auch ins Spiel gegen Manchester United mitnehmen. Der neue Trainer hat auch nicht viel an der Aufstellung oder dem System verändert. Er hat nur der Mannschaft neues Selbstvertrauen und Disziplin vermittelt.

Allerdings hat in dieser Saison kein Erstligist in England weniger Heimpunkte geholt als die Wolves. Auch die Qualität und der direkte Vergleich sprechen für die Red Devils. Wir rechnen zudem damit, dass United eine Reaktion auf die schwache Leistung gegen Bournemouth zeigen wird.