Yverdon - Young Boys Tipp, Prognose & Quoten | 10.08.2024

Yverdon - Young Boys Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Schweiz Super League Wette | Wer holt sich den ersten Dreier?

Unser Yverdon - Young Boys Sportwetten Tipp zum Schweiz Super League Spiel am 10.08.2024 lautet: Wie lange bleibt es beim Meister noch verhältnismäßig ruhig? Denn im Wett Tipp heute zu Gast in Yverdon droht eine weitere Enttäuschung.

Wie ein klassischer Fehlstart geht, zeigt in der Schweizer Super League aktuell Young Boys Bern vor. Der amtierende Meister ist nach vier Partien mit einem Zähler und schon elf Gegentoren das Schlusslicht der Tabelle. Bisher bleibt es in Bern noch einigermaßen ruhig. Doch irgendwann müssen die Gelb-Schwarzen liefern. Am Samstag startet die Truppe von Coach Patrick Rahmen den nächsten Versuch. Man ist beim Yverdon Sport FC zu Gast, der bisher auch nur einen Zähler auf dem Konto hat.

Während die Wettquoten dem BSC einiges zutrauen, spielen wir den Yverdon Young Boys Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X“ mit einer Quote von 2,30 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Yverdon vs Young Boys auf „Doppelte Chance 1X“:

Nur der Meister kassierte in der Vorsaison weniger Heimpleiten als Yverdon

Die Young Boys konnten 2023/24 keines der Gastspiele bei den Waadtländern gewinnen

Der BSC kommt nach 4 Partien auf ein Torverhältnis von 4:11

Yverdon vs Young Boys Quoten Analyse:

Die Buchmacher, unter denen sich auch zahlreiche Wettanbieter mit schneller Auszahlung befinden, ignorieren den schlechten Start des Meisters. Stattdessen ist die Qualität der Gäste bei der Yverdon Young Boys Prognose ein Hauptkriterium.

Denn anders lassen sich Siegquoten für Bern mit einem Höchstwert von 1,61 nicht erklären. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Hausherren Yverdon Young Boys Quoten zwischen 4,50 und 4,80.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Yverdon vs Young Boys Prognose: Wer kriegt die Kurve?

In der vergangenen Saison kehrte Yverdon erstmals seit 2006 wieder in die höchste Schweizer Spielklasse zurück. Zuvor hatte der Verein aus dem Kanton Waadt nach drei von vier Aufstiegen die Klasse nicht halten können. Nur 1996 konnte der direkte Wiederabstieg verhindert werden. Doch dieses Mal landete der Aufsteiger am Ende auf dem 3. Platz der Abstiegsrunde. Das Polster auf den Relegationsplatz betrug neun Punkte. Allerdings musste der YSFC 71 Gegentore hinnehmen. Nur Absteiger Lausanne (77) war hier noch schlechter.

Zudem waren die Waadtländer mit gerade mal einem Sieg in 19 Gastspielen (4U, 14N) das schwächste Auswärtsteam der Super League. Die nötigen Punkte für den Liga-Verbleib holte man sich jedoch daheim. Nur Meister Young Boys hatte weniger Heimpleiten kassiert (1) als Yverdon-les-Bains (3). Nach einem 0:2 daheim gegen Zürich und einem 2:3 bei Servette Genf holte die Mannschaft von Coach Alessandro Mangiarratti am vergangenen Spieltag mit dem 0:0 in Winterthur den ersten Punkt in der neuen Saison.

Mit sechs Meistertiteln aus den letzten sieben Saisonen und dem am besten besetzten Kader gingen die Young Boys auch in diesem Jahr als deutlicher Favorit auf die Meisterschaft ins Rennen. Zudem konnten die Verantwortlichen fast alle Leistungsträger halten. Nur in der Abwehr wurde die Personaldecke etwas eng. Der langjährige Kapitän Fabian Lustenberger hatte nach der vergangenen Spielzeit seine Karriere beendet. Aurèle Amenda war zu Eintracht Frankfurt gewechselt.

Da die Innenverteidiger Loris Benito und Mohamed Camara zum Saisonauftakt verletzt fehlten, steht Bern nach vier Spielen bei gerade mal einem Punkt und musste schon elf Gegentore hinnehmen. So steht der neue Trainer Patrick Rahmen bereits unter großem Druck. Noch bekommt er die Rückendeckung der Verantwortlichen. Bisher tritt die Mannschaft aber sehr unsicher und fehlerhaft auf. Es fehlt an Abstimmung, Überzeugung, Spielfreude und Zweikampfstärke. In den Playoffs zur Champions-League-Quali bekommt man es nun auch noch mit Galatasaray zu tun.

Yverdon - Young Boys Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Yverdon: 0:0 Winterthur (A), 2:3 Servette (A), 0:2 Zürich (H), 1:4 Sion (A), 2:2 Grand-Saconnex (A)

Letzte 5 Spiele Young Boys: 2:2 Zürich (H), 0:4 St. Gallen (A), 1:3 Servette (A), 1:2 Sion (H), 1:3 Wil (H)

Letzte 5 Spiele Yverdon vs Young Boys: 0:0 (H), 1:5 (A), 2:2 (H), 1:3 (H), 1:3 (H)

In den Datenbanken finden sich 18 Duelle zwischen beiden Vereinen. Die Young Boys führen den direkten Vergleich mit zehn Siegen zu vier Niederlagen an (4U). In der vergangenen Saison gab es diese Paarung dreimal.

Bern konnte sein Heimspiel klar mit 5:1 gewinnen. In Yverdon musste sich der Serienmeister aber mit zwei Remis begnügen (2:2, 0:0). In der neuen Saison kommen beide Abwehrreihen schon auf insgesamt 16 Gegentore.

So erwarten die Bookies auch dieses Mal im Yverdon Young Boys Tipp einige Treffer. Beim Blick in die CrazyBuzzer App bekommt ihr erst für die Wette „Über 3,5 Tore“ vernünftige Yverdon vs. Young Boys Wettquoten von 1,96.

Unser Yverdon - Young Boys Tipp: Doppelte Chance 1X

Irgendwann muss der Knoten bei Bern doch platzen. Doch bisher gab es beim BSC noch keine Anzeichen, dass dieses Platzen unmittelbar bevorsteht. Sicher ist Yverdon auch nicht gut in die neue Saison gestartet, doch die Waadtländer waren schon in der Vorsaison sehr heimstark und konnten 2023/24 sogar gegen formstarke Young Boys in zwei Versuchen eine Heimpleite verhindern. Da die Hausherren deutlich befreiter aufspielen können, trauen wir ihnen am Samstag mindestens einen Punkt zu.