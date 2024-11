Zverev - Fritz Tipp, Prognose & Quoten | 16.11.2024

SPORT1 Betting 16.11.2024 • 09:33 Uhr Zverev - Fritz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer zieht ins Endspiel ein?

Unser Zverev - Fritz Sportwetten Tipp zum ATP Finals Spiel am 16.11.2024 lautet: Nach den Erfolgen von 2018 und 2021 will Alexander Zverev zum dritten Mal die ATP Finals gewinnen. Die Chancen auf den Finaleinzug stehen im Wett Tipp heute schon mal sehr gut.

Auf den ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier wartet Alexander Zverev immer noch vergebens. Bei den großen Major-Turnieren lässt der Deutsche oft in frühen Runden in Vier- oder Fünf-Satz-Matches wichtige Kräfte liegen, die ihm am Ende dann fehlen. Die ATP Finals mit ihrem Best-of-3-Modus liegen dem Hamburger dagegen besser. Diesen Titel konnte der 27-Jährige schon zweimal gewinnen und steht auch dieses Jahr wieder im Halbfinale. Im Duell gegen Taylor Fritz am Samstag schlagen sich die Quoten der Zverev - Fritz Prognose klar auf die Seite der deutschen Nummer 1.

Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,69 bei Bet365 den Wett Tipp heute „Zverev gewinnt Satz 1 & das Match“.

Darum tippen wir bei Zverev vs Fritz auf „Zverev gewinnt Satz 1 & das Match“:

Zverev ist bei den ATP Finals noch ohne Satzverlust

Die deutsche Nummer 1 hatte vor der inoffiziellen Weltmeisterschaft auch das Masters in Paris gewonnen

Der Hamburger hat auch in der Weltrangliste die Nase vorne

Zverev vs Fritz Quoten Analyse:

Die Formkurve und die Weltranglistenposition sprechen vor dem Halbfinale für den Deutschen. Die Tatsache, dass der US-Profi ein Angstgegner für den Hamburger ist, macht sich dagegen bei den Zverev vs Fritz Wettquoten nicht bemerkbar.

Denn für einen Sieg des Weltranglistenzweiten klettern die Quoten in den Sportwetten Apps maximal auf einen Wert von 1,47. Auf der Gegenseite bekommt ihr für ein Weiterkommen des Manns aus Kalifornien Zverev gegen Fritz Quoten im Schnitt von 2,75.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zverev vs Fritz Prognose: Kann sich Zverev für die letzten Pleiten gegen Fritz revanchieren?

Schon bei seinem Sieg beim Masters in Paris stellte Alexander Zverev eine beeindruckende Spätform unter Beweis. Und bei den ATP Finals machte der Deutsche genau da weiter, wo er in der französischen Hauptstadt aufgehört hatte. In allen drei Gruppenspielen gegen Rublev (6:4, 6:4), gegen Ruud (7:6, 6:3) und gegen Alcaraz (7:6, 6:4) blieb der Hamburger ohne Satzverlust. Erst im zweiten Satz gegen Carlos Alcaraz am Freitag musste der 27-Jährige seinen ersten Breakball beim laufenden Turnier hinnehmen, konnte diesen aber abwehren.

So erreichte Zverev erstmals das Halbfinale bei den ATP Finals mit einer perfekten Gruppenphase mit drei Siegen aus drei Spielen. Seine persönliche Bestmarke baute er auf 69 Siege aus. Kein Spieler hat mehr Partien in diesem Jahr gewonnen. Prunkstück der deutschen Nummer 1 ist der Aufschlag. In dieser Spielzeit hat Zverev 89.9% seiner Aufschlagspiele gewonnen. Nur Jannik Sinner ist 2024 mit 91,2% besser. Das ist auch mit Abstand der beste Wert in der Karriere des Hamburgers. Zuvor hatte er 2021 mit 86,3% eine Bestmarke aufgestellt. Durch das Erreichen des Halbfinales hat der 27-Jährige auch sicher gestellt, dass er erstmals eine Saison auf Rang 2 der Weltrangliste beenden wird.

Taylor Fritz spielt 2024 das beste Jahr seiner Karriere. Bei den diesjährigen French Open reichte es fürs Achtelfinale. Dann zog der US-Profi bei den Australian Open und in Wimbledon in die Runde der letzten Acht ein. Und nachdem der Mann aus Kalifornien in seinen ersten vier Grand-Slam-Viertelfinals immer ausgeschieden war, erreichte der 27-Jährige bei den US Open 2024 sogar das Endspiel. Dort hatte er allerdings gegen Jannik Sinner keine Chance und verlor in drei Sätzen. Trotzdem kann Fritz eine tolle Bilanz von 49-21 vorweisen.

Davon kamen alleine 17 Siege bei Grand Slams zustande. Zudem hat er zwei Titel in dieser Saison gewonnen (Eastbourne und Delray Beach). Somit ist der Profi aus Kalifornien mit Rang 5 im ATP-Ranking so gut platziert wie noch nie in seiner Karriere. Und nun steht Fritz das zweite Mal bei den ATP Finals im Halbfinale. Vor allem im ersten Gruppenspiel war das klare 6:4 und 6:3 gegen Daniil Medvedev gleich mal eine große Überraschung. Nach einer 0:2-Niederlage gegen Jannik Sinner machte der US-Amerikaner mit einem Drei-Satz-Sieg gegen Alex De Minaur (ATP Nr. 9) die Runde der letzten Vier klar.

Zverev - Fritz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 2:0 Alcaraz, 2:0 Ruud, 2:0 Rublev, 2:0 Humbert, 2:0 Rune

Letzte 5 Spiele Fritz: 2:1 De Minaur, 0:2 Sinner, 2:0 Medvedev, 1:2 Draper, 0:2 Djokovic

Letzte 5 Spiele Zverev vs Fritz: 0:2, 1:3, 2:3, 2:0, 0:2

Beide Spieler standen sich bisher elfmal gegenüber. Taylor Fritz führt den Vergleich mit 6-5 knapp an. Von den ersten sechs Aufeinandertreffen konnte Alexander Zverev vier für sich entscheiden. Von den letzten fünf Duellen gingen aber vier an den US-Profi.

Alleine in diesem Jahr standen sich beide Spieler schon viermal gegenüber. Der Hamburger konnte nur das erste Kräftemessen beim Masters von Rom auf Sand gewinnen. In Wimbledon, bei den US Open und beim Laver Cup setzte es Niederlagen.

Bei diesen ATP Finals ging von bisher elf Matches nur ein einziges über drei Sätze. Wir rechnen damit, dass sich diese Tendenz fortsetzt und nutzen dieses Wissen für einen weiteren Zverev - Fritz Tipp.

Buchmacher Tipwin bezahlt uns die Zverev - Fritz Prognose „2 Sätze werden gespielt“ eine Quote von 1,52. Wenn ihr noch kein Konto bei dem Anbieter habt, können wir euch den Tipwin Willkommensbonus nur empfehlen.

Unser Zverev - Fritz Tipp: Zverev gewinnt Satz 1 & das Match

Alexander Zverev ist zum Ende der Saison noch mal in Topform. Die deutsche Nummer 1 hat die letzten acht Matches alle gewonnen und dabei nur einen einzigen Satz abgegeben. In diesem Zeitraum setzte sich der Hamburger gegen Topspieler wie Tsitsipas (ATP Nr. 11), Rune (ATP Nr. 13), Rublev (ATP Nr. 8), Ruud (ATP Nr. 7) und Alcaraz (ATP Nr. 3) durch.

Sicher war Taylor Fritz zuletzt ein Angstgegner. Doch Sascha Zverev wird mit großem Selbstvertrauen und viel Momentum in die Partie gegen den Weltranglistenfünften gehen. Taylor Fritz ist dagegen nicht mehr ganz so formstark wie bei den US-Open. So kommen wir zum gleichen Ergebnis wie die Bookies und sehen den Deutschen im Endspiel.