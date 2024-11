Zverev - Rublev Tipp, Prognose & Quoten | 11.11.2024

SPORT1 Betting 11.11.2024 • 09:25 Uhr Zverev - Rublev Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine ATP Finals Wette | Wie startet die deutsche Nummer 1 ins Turnier?

Unser Zverev - Rublev Sportwetten Tipp zum ATP Finals Spiel am 11.11.2024 lautet: Während es mit einem Grand-Slam-Titel für Alexander Zverev bisher noch nie geklappt hat, konnte der Deutsche bei den ATP Finals schon zweimal triumphieren. Auch der Wett Tipp heute verspricht einen erfolgreichen Auftakt.

Seit Sonntag bestreiten die acht besten Tennisprofis der Saison in der Pala Alpitour Halle in Turin die inoffizielle Weltmeisterschaft. Alexander Zverev, aktuell die Nummer 2 der Welt, geht bei den ATP Finals 2024 als Mitfavorit ins Rennen. Die deutsche Nummer 1 trifft in der Vorrunde auf Carlos Alcaraz, Casper Ruud und Andrey Rublev. Im ersten Gruppenspiel am Montagabend steht das Duell gegen den Russen Rublev auf dem Programm. Die Zverev Rublev Prognose der Buchmacher schlägt sich schon mal klar auf die Seite des Deutschen.

Wir kommen zum selben Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,78 bei Bwin den Wett Tipp heute „Sieg Zverev HC -1,5″.

Darum tippen wir bei Zverev vs Rublev auf „Sieg Zverev HC -1,5″:

Zverev hat Anfang November das Masters in Paris gewonnen - Rublev entschied nur eines seiner letzten 4 Matches für sich

Der Russe hat sich nur durch die Verletzung von Novak Djokovic für die ATP Finals qualifiziert - der Hamburger geht als Nummer 2 der Welt ins Turnier

Die deutsche Nummer 1 führt die Bilanz der beiden Spieler mit 6-3 an

Zverev vs Rublev Quoten Analyse:

Als Nummer 2 der Weltrangliste geht der Hamburger als Favorit in sein erstes Gruppenspiel gegen den Russen, der aktuell im ATP-Ranking auf Platz 8 geführt wird. Die Zverev vs Rublev Quoten sprechen dabei eine deutliche Sprache.

Für einen Sieg der deutschen Nummer 1 müsst ihr euch mit einer Höchstquote von 1,28 begnügen. In den diversen Sportwetten Apps bekommt ihr auf der Gegenseite für einen Erfolg des Russen Zverev gegen Rublev Wettquoten zwischen 3,60 und 4,10.

Zverev vs Rublev Prognose: Die Formkurve spricht für den Deutschen

Nach seinem zweiten Masters-Sieg in dieser Saison Anfang November in Paris kletterte Alexander Zverev auf Platz 2 der ATP-Weltrangliste. Damit hat der Hamburger, wie im Juni 2022 vor seiner schweren Verletzung in Roland Garros, wieder das beste Ergebnis seiner Karriere im ATP-Ranking erreicht. Nun hat der 27-Jährige nur noch zwei große Ziele: Einen Titel bei einem Grand-Slam-Turnier und die Pole Position in der Weltrangliste! Dabei hatte die deutsche Nummer 1 in dieser Saison wieder mal mit der Gesundheit zu kämpfen und ließ bei wichtigen Turnieren in den Anfangsrunden oft zu viel Energie liegen.

Dennoch kam kein Spieler in diesem Jahr auf der Tour auf mehr Siege als Zverev (66), das soll im besten Fall aus Sicht des Deutschen auch im Zverev Rublev Tipp so bleiben. Selbst Jannik Sinner steht aktuell erst bei 65 Erfolgen. So stand der Deutsche im Finale der French Open, im Halbfinale der Australian Open und sicherte sich zwei Masters-Titel (Rom, Paris). In diesem Jahr nimmt der Hamburger zum siebten Mal an der inoffiziellen Weltmeisterschaft teil. 2018 und 2021 konnte er die ATP Finals gewinnen. Auf dem Weg zum Sieg in Paris ließ die Nummer 2 der Welt nur einen Satz liegen. Das Finale gewann er souverän mit 6:2 und 6:2 gegen Ugo Humbert.

Andrey Rublev startete gut in die Saison 2024. Er gewann gleich zum Auftakt das 250er Turnier in Hong Kong und kam auch bei den Australian Open ins Viertelfinale. Danach begann aber eine wahre Achterbahnfahrt. Nach einigen frühen Niederlagen holte er sich in Madrid den zweiten Masters-Titel seiner Karriere. Auf Rasen war dann in Wimbledon schon in Runde 1 Endstation. Im August erreichte der Russe in Montreal ein weiteres Masters-Finale, musste sich dort aber Alexei Popyrin geschlagen geben.

Auf diesem Weg hatte der Mann aus Moskau aber im Viertelfinale den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner in drei Sätzen besiegt. Die Saisonbilanz der Nummer 8 der Welt steht bei 45-23. Dank der Verletzung von Novak Djokovic rückte der 27-Jährige als Neunter im „Race to Turin“ ins Aufgebot der ATP Finals nach. Bei seiner fünften Teilnahme an der inoffiziellen Weltmeisterschaft möchte Rublev zum zweiten Mal die K.o.-Runde erreichen, dafür wäre ein Auftaktsieg in der Zverev Rublev Prognose ein erster wichtiger Schritt. Aber bei den vergangenen acht Hartplatz-Turnieren war für Rublev spätestens im Viertelfinale Endstation.

Zverev - Rublev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 2:0 Humbert, 2:0 Rune, 2:0 Tsitsipas, 2:1 Fils, 2:0 Griekspoor

Letzte 5 Spiele Rublev: 0:1 Moutet, 2:0 Sonego, 0:2 Cerundolo, 1:2 Shelton, 2:0 Tabilo

Letzte 5 Spiele Zverev vs Rublev: 2:0, 1:2, 0:2, 0:2, 2:0

Zverev führt den direkten Vergleich mit 6-3 an. Im vergangenen Jahr spielten die beiden Profis gleich viermal gegeneinander. Rublev konnte seine ersten drei Siege gegen den Deutschen holen, was aber nichts an der Favroitenrolle des Hamburgers im Zverev Rublev Tipp ändert. .

Erst der vierte Vergleich bei den ATP Finals ging dann wieder an den Deutschen. In Turin setzte sich Zverev sogar in zwei Sätzen durch (6:4, 6:4). Wird das Duell der beiden Spieler auch dieses Mal in zwei Durchgängen entschieden?

Dann bekommt ihr laut Zverev vs Rublev Prognose für die Wette bei AdmiralBet eine Quote von 1,50. Was der Buchmacher zu bieten hat und wie er im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet, verrät euch unser ausführlicher AdmiralBet Test.

Unser Zverev - Rublev Tipp: Sieg Zverev HC -1,5

Beide Spieler kennen sich gut, standen sich aber seit einem Jahr nicht mehr auf dem Platz gegenüber. Die jüngste Formkurve spricht klar für den Deutschen. Zverev gewann das Masters in Paris und ließ auf diesem Weg nur einen Satz liegen.

Rublev konnte dagegen nur eines seiner letzten vier Spiele gewinnen. Bei den vergangenen acht Turnieren schied der Russe spätestens im Viertelfinale aus. Auch im direkten Vergleich und in der Weltrangliste hat die deutsche Nummer 1 deutlich die Nase vorne. Am Ende rechnen wir sogar mit einem souveränen Sieg des Hamburgers.