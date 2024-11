Zverev - Ruud Tipp, Prognose & Quoten | 13.11.2024

Unser Zverev - Ruud Sportwetten Tipp zum ATP Finals Spiel am 13.11.2024 lautet: Beide Spieler gewannen ihr Auftaktmatch bei den ATP Finals ohne Satzverlust. Das ändert sich im Wett Tipp heute auf jeden Fall.

Der direkte Vergleich zeigt einen leichten Vorteil für den Deutschen (3:2), der in unserer Zverev Ruud Prognose die Bilanz ausbauen kann. Sechs Siege in Serie, sowie der zuletzt errungene Titel bei den Paris Masters zeigen, dass der Weltranglisten-Zweite durchaus mit hohen Ambitionen auf das abschließende Turnier des Jahres 2024 blicken darf.

Ruud rang in seinem ersten Match erstmals Carlos Alcaraz nieder (2:0) und zeigte damit einen klaren Formanstieg gegenüber den vergangenen Wochen. Wir geben unseren Zverev Ruud Wett Tipp heute dennoch bei NEO.bet auf eine Quote von 3,85 für „Zverev gewinnt 2:1″ ab.

Darum tippen wir bei Zverev vs Ruud auf „2:1-Sieg Zverev“:

Zverev vs Ruud Quoten Analyse:

Zverev vs Ruud Prognose: Hoch gesteckte Ziele

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu. Höhen und Tiefen haben Zverev in dieser Spielzeit begleitet. Bei den ATP-Finals bietet sich dem Hamburger die Gelegenheit, die Saison versöhnlich abzuschließen.

Der Deutsche absolvierte im Kalenderjahr 2024 ein riesiges Pensum und bestritt 87 Matches. Derzeit gibt es keinen Spieler auf der Tour, der in dieser Saison mehr Siege eingefahren hat als der 27-Jährige (67, ebenso wie Jannik Sinner). Ausbauen will er diese Bilanz im Zverev Ruud Tipp.

Weiterhin hat der Weltranglisten-Zweite große Ambitionen und verfolgt zwei klare Ziele. Noch fehlt dem 23-fachen Titelträger ein Grand-Slam-Titel, an dem er in dieser Spielzeit mal wieder haarscharf vorbeigeschrammt ist.

Zudem hat es der Hamburger auf den ersten Platz der Weltrangliste abgesehen. Die Nummer 1 der Welt wird Zverev in dieser Saison aber nicht mehr erreichen können, da der Abstand auf Jannik Sinner 3000 Punkte beträgt.

Zverev - Ruud Statistik & Bilanz:

Im letzten Turnier der Saison kann der Deutsche noch einmal sein Vorhaben unterstreichen und in der Zverev Ruud Prognose groß aufspielen. Zverev gewann zuletzt sechs Matches in Folge und hob die Trophäe beim Masters-Turnier von Paris in die Höhe.