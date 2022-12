WM Tipps heute - Experten-Tipps für die WM Spiele am 02.12.2022

Wir können uns hier ein Remis gut vorstellen, zumal die Portugiesen bereits weiter sind. Südkorea hilft nur ein Sieg und am besten einer mit mindestens zwei Toren Unterschied. Spätestens in der zweiten Hälfte werden Son und Co. kommen müssen. Wir empfehlen daher bei den WM Wetten heute, auf mindestens einen Treffer Südkoreas in der zweiten Halbzeit zu wetten. In unserem ausführlichen Südkorea Portugal Tipp findet ihr noch eine andere Wettoption.