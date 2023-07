Tennis-Star Kyrgios "lässt Bombe platzen" - Baldiges Karriereende?

Er will Schluss machen, noch bevor er 33 ist! Nick Kyrgios ist in der Tennis-Welt bekannt dafür, unkonventionelle Dinge zu tun und zu sagen. Jetzt hat der 28-Jährige „die nächste Bombe platzen lassen“, wie es die Daily Mail schrieb - und einen frühen Rücktritt von der Tour angekündigt.

Am Rande des „Ultimate Tennis Showdown“ in Los Angeles wurde der Australier darauf angesprochen, ob er wie Novak Djokovic bis weit in seine 30er hinein spielen werde.

Seine überraschende wie deutliche Antwort: „Keine verdammte Chance. Auf keinen Fall. Bruder, es gibt keine Chance darauf, dass ich bis 33 spiele.“

Der Australier, der insgesamt sieben Titel auf der ATP-Tour sammelte und ein Grand Slam im Doppel gewann, glaubt, dass er physisch dazu nicht in der Lage wäre. Dafür macht er zwei Entwicklungen verantwortlich: zum einen die Arbeitsbelastung auf der Tour. „Der Zeitplan ist außer Kontrolle geraten“, findet der Australier.

Nick Kyrgios: „All das Trinken und Feiern, ich bin wie 57″

Doch auch seine Aktivitäten außerhalb des Platzes machen ihm offenbar zu schaffen. Sein Körper leide unter den Auswirkungen von „all dem Trinken und Feiern“ während seiner Karriere, gestand Kyrgios, der für seine Skandale bekannt und häufiger in Nachtclubs unterwegs ist. „Ich werde alt, ich werde alt. Achtundzwanzig, ja - aber all das Trinken und Feiern, ich bin wie ein 57-Jähriger.“

Und er resümierte: „Kyrgios, der bis 33 spielt, ist irrsinnig. Ich spiele nicht bis 33. Nein, ich verspreche dir, wenn ich fort bin, wirst du mich nie wiedersehen“, sagte er vor den Reportern.

Aktuell steht Kyrgios in der Weltrangliste auf Platz 35. Er hat in diesem Jahr nur ein Match bestritten, musste sich noch vor seinem Heim-Grand-Slam, den Australian Open, im Januar zurückziehen. Eine Knieverletzung zwang ihn zu einer Operation. Seitdem arbeitete er an seinem Comeback.

Schon in der Vergangenheit war Kyrgios mit Rücktrittsgedanken aufgefallen. Er sprach einmal darüber, dass er sich einen Rücktritt vorstellen könne, sobald er einen seiner größten Träume verwirklicht habe - den Gewinn eines Grand Slams im Einzel.

Nick Kyrgios (rechts) kündigt ein frühes Karriereende an

Kyrgios kann nicht volle Hingabe für Tennis aufbringen

„Hoffentlich kann ich einen Grand Slam gewinnen und in den Ruhestand gehen“, sagte er im Dezember letzten Jahres, einige Monate nachdem er im Wimbledon-Finale gegen Djokovic verloren hatte.

Im Januar gab er zu, er habe „zu 100 Prozent“ Probleme, die Hingabe aufzubringen, die erforderlich sei, um im Tennis auf aller höchstem Niveau zu spielen.

„Es ist eine Menge Training, eine Menge Arbeit, und ich möchte einfach in der Lage sein, zu essen, was ich will, zu trinken, was ich trinken möchte“, erklärte er.

Und ergänzte: „Es ist ein harter Lebensstil. Die Hingabe, die diese Jungs zeigen ... Letztes Jahr habe ich ein bisschen davon gemacht, um der Welt zu zeigen, dass ich immer noch zu den Besten gehöre.“