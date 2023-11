Zverev vs. Medwedew im LIVETICKER: Wer löst das Halbfinal-Ticket bei den ATP Finals?

+++ Rückenwind nach Sieg gegen Alcaraz +++

Nach dem Auftaktsieg gegen Carlos Alcaraz geht Zverev mit breiter Brust in das Duell mit seinem Finalgegner von 2021: Damals holte Zverev bekanntlich seinen zweiten ATP-Finals-Sieg nach 2018, insgesamt ist seine Bilanz gegen den 27 Jahre alten Russen allerdings durchwachsen. In dieser Saison schaffte Zverev nur beim Masters in Cincinnati einen Erfolg gegen den Kontrahenten. Insgesamt hat Zverev in seiner Karriere sieben Siege bei zehn Niederlagen gegen Medwedew vorzuweisen.