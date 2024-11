Tennis: Die letzte Bühne für Nadal - großes Rätsel offenbar geklärt!

Der Abgang des größten Sandplatzspielers der Geschichte im eigenen Land, er stellt beim wichtigsten Teamevent der Welt alles in den Schatten. Ein letztes Mal will Nadal noch auf dem Court stehen, ein letztes Mal seine Hose zurechtzupfen, ein letztes Mal um einen Titel kämpfen, ein letztes Mal alles aufsaugen und genießen.

Rätsel bleibt: Einsatz von Nadal noch offen

Es schließt sich der Kreis

Am Dienstagnachmittag startet der 38-Jährige mit seinen Teamkollegen in die Mission Bilderbuch-Abschied. Für den „Stier von Manacor“ wäre es der sechste Titel beim Traditionsevent, 20 Jahre nach seinem emotionalen ersten Davis-Cup-Triumph im Alter von 18 Jahren könnte sich auf fast schon kitschige Weise ein Kreis schließen.

Genauso wie am Freitag in einem möglichen Halbfinale gegen das deutsche Team, falls dieses sich gegen Kanada durchsetzt.

Federer schreibt emotionalen Abschiedsbrief

Wird die Crème de la Crème des Sports deshalb ‚sicherheitshalber‘ schon im Viertelfinale in die Mehrzweckhalle von Malaga strömen, um dem Sandplatzkönig zu huldigen? Roger Federer zum Beispiel? Nadals großer Ex-Rivale und Freund, wird zumindest „versuchen“, wie viele andere Prominente dabei zu sein, wie der Spanier verriet. Vorab schrieb der Schweizer schon einen emotionalen Abschiedsbrief an seinen Konkurrenten und Freund.

Keine Beunruhigung bei Nadal

Der mächtige Bizeps peitscht seine Vorhand auch in der letzten Karrierewoche noch gewaltig über das Netz. Und die vielen Unwägbarkeiten in Málaga berühren Nadal kaum.

Ein „ideales Ende“, sagte Nadal, gebe es sowieso „nur in amerikanischen Filmen“: „Das ist nichts, was mich beunruhigt.“ Und überhaupt lohnt ja kurz vor dem Ende nicht nur der Blick nach vorne.

Von 2001 bis 2024

Letzterer ist bald also der letzte Verbliebene der Big Three, die das Tennis in den vergangenen fast 25 Jahren geprägt haben wie kein Trio zuvor. Spätestens dann am Sonntag, wenn der König endgültig abdankt.