Tennis: Von Alex Zverev verklagter Reporter erwägt Jobwechsel

In den vergangenen Jahren war er einer der profiliertesten Journalisten der Tennis-Welt - ehe seine Berichterstattung über die Gewaltvorwürfe gegen Alexander Zverev ihn in einen langwierigen juristischen Konflikt mit dem deutschen Tennis-Olympiasieger trieb.

Zverev verklagte Reporter Rothenberg

Die in Berlin eingereichte und von Rothenberg angefochtene Unterlassungsklage war am Dienstag Thema eines großen Berichts in der renommierten Washington Post , in dem Rothenberg schildert, dass der Fall auch für ihn persönliche Konsequenzen hatte.

Rothenberg nach Konflikt mit Medium auf sich gestellt

Was den Reporter besonders beschäftigt: Das Magazin Racquet , in dem seine erste Story erschien, zahlt ihm seine Rechtskosten nicht mehr. Laut Rothenbergs Darstellung wurde es ihm damit begründet, dass er einen Artikel für ein Konkurrenzmedium verfasst hätte - persönliche Animositäten, weil dessen Chef ein Mitgründer von Racquet war, hätten wohl eine Rolle gespielt. Racquet-Chefredakteurin Caitlin Thompson dementiert Rothenbergs Version der Geschichte, äußerte sich ansonsten aber nicht näher.

Inzwischen hat der Journalist eine Spendenkampagne initiiert, um seine Prozesskosten zu decken, es geht um knapp 20.000 Euro, die Rothenberg an eine wohltätige Organisation gegen häusliche Gewalt spenden will, sollte er den Prozess gewinnen.

„Journalismus scheint keine solide Basis mehr zu sein“

Die Post verweist in ihrem neuen Artikel darauf, dass die Rechtslage in Deutschland für Medien strenger sei, während Zverev in den USA aufgrund höherer Gewichtung der Rede- und Pressefreiheit im Vergleich zu den Persönlichkeitsrechten wohl keine Chance gehabt hätte. Der zweite Artikel von Slate ist inzwischen für europäische User durch so genanntes Geoblocking nicht mehr verfügbar, in den USA aber weiter online.