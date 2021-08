Transfermarkt: Mbappé, Ronaldo, Kane, Lewandowski - das Stürmer-Domino der Topklubs

Der Israeli berät allerdings auch Kingsley Coman. Dessen Vertragsverhandlungen mit den Münchnern waren zuletzt ins Stocken geraten, Grund sollen die immensen Gehaltsforderungen der Coman-Seite sein. Ob der deutsche Rekordmeister seinen französischen Flügelspieler in diesem Sommer allerdings noch abgibt, ist mehr als fraglich. Schließlich müsste dann kurzfristig adäquater Ersatz her, was ebenfalls nicht billig wäre. Coman stammt aus der PSG-Jugend, ein Wechsel wäre also auch eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte.