FC Bayern? Thilo Kehrer will sich bei PSG durchsetzen

Messi bringe enorme Fähigkeiten mit. „Zum Teil Qualitäten, die kein anderer in dieser Form hat, beispielsweise in Sachen Spielverständnis, mit seiner Übersicht und Ballkontrolle. Ich als Verteidiger profitiere davon in jedem Training und kann und will jeden Tag lernen“, erklärte Kehrer, dessen Vertrag bei PSG noch bis 2023 läuft .