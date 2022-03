FC Bayern: Noussair Mazraoui könnte mit Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam nach München wechseln

Nach SPORT1-Informationen trafen sich die Münchner Kaderplaner am Donnerstag - einen Tag nach dem Aus von Ajax in der Königsklasse gegen Benfica Lissabon - mit der Mazraoui-Seite, um ihr Interesse an dem Rechtsverteidiger noch einmal zu verdeutlichen - und ihm ein verlockendes erstes Gehaltsangebot zu unterbreiten.