Dembélé, Di María, Dybala und Co.: Diese Spieler sind im Sommer ablösefrei

Seit 2013 lief Isco für die Königlichen in Madrid auf. Der auslaufende Vertrag des Spaniers, der sich nach dem Champions-League-Gewinn verabschiedete, wird nicht verlängert. Isco soll allerdings in der La Liga bleiben, weil Betis offenbar an ihm dran ist. In Sevilla könnte der inzwischen 30-Jährige weiterhin international spielen – allerdings in der Europa League.