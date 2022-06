FC Bayern: Lockt José Mourinho Marcel Sabitzer zur AS Rom?

Laut der „Gazzetta dello Sport“ strebt die AS Rom mit Star-Coach José Mourinho einen Wechsel von Bayern-Star Marcel Sabitzer in die italienische Hauptstadt an. Dafür wäre die Roma bereit, 15 Millionen Euro an den deutschen Rekordmeister zu überweisen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)