FC Bayern: Transferansage! Weiß Hoeneß schon mehr als Gravenberch und Mané?

Sollte Mané am Ende wirklich in München landen, wäre Sportvorstand Hasan Salihamidzic ein echter Coup gelungen. Der 30 Jahre alte Senegalese verkörpert das Prädikat Weltklasse, kann in der Offensive alle drei Positionen bekleiden. Bei den Reds wird Mané des Öfteren auch in der Sturmzentrale eingesetzt.