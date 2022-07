FC Bayern: Ex-Spurs-Profi attackiert Nagelsmann wegen Kane-Schwärmerei

Kane sei aber „sehr teuer, das ist das Problem. Ich kenne den genauen Preis nicht, aber es ist sehr hart für Bayern“, so Nagelsmann und fügte angesprochen auf einen möglichen Transfer des 28-Jährigen an: „Wir werden sehen, was in der Zukunft passiert.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)