FC: Bayern: Nächster Abgang bald fix? Adrian Fein offenbar einig mit Excelsior Rotterdam

Der gebürtige Münchner Fein versuchte in den vergangenen Jahren, sich über Leihgeschäfte für die Profimannschaft des Rekordmeisters zu empfehlen. Unter anderem lief er für den Hamburger SV, die SpVgg Greuther Fürth und PSV Eindhoven auf. Zuletzt war er an Dynamo Dresden ausgeliehen. Nun also vermutlich der neue Anlauf in den Niederlanden.