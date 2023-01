Transfermarkt: Wechselt Trapp zum FC Bayern? Das ist dran an den Gerüchten

Auch im Lager der Eintracht wird bislang niemand unruhig. Sportvorstand Markus Krösche will weiterhin den bis 2024 laufenden Kontrakt mit Trapp langfristig verlängern und diesen gerne auch über dessen Karriereende hinaus an den Klub binden. Im Gegensatz zu Sommer müssten die Münchner bei dem gebürtigen Saarländer zudem tief in die Tasche greifen.