Transfermarkt: BVB bietet 40-Millionen-Paket für Kamada!

Nach Meister-Macher Shinji Kagawa (216 BVB-Spiele, 60 Tore, 55 Assists) könnte der Noch-Frankfurt-Star der nächste Japaner sein, der bald für den BVB auf Torejagd geht.

SPORT1 berichtete am Donnerstag exklusiv über ein Geheim-Treffen in Dortmund. Am Mittwoch kam es zu einem Transfer-Gipfel auf der BVB-Geschäftsstelle zwischen Sportchef Sebastian Kehl sowie Kamadas Beratern Roberto Tukada und Thomas Kroth. Dabei wurde auch schon über konkrete Zahlen gesprochen.

40 Millionen! BVB geht an die Schmerzgrenze

Der BVB will Kamada – und ist bereit, sich für den WM-Fahrer ordentlich zu strecken.

Nach SPORT1-Informationen bieten die Schwarzgelben für den Nationalspieler ein 40-Millionen-Paket. Im Raum steht ein Fünfjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von fünf bis sechs Millionen Euro. Auch die Frankfurter Rundschau berichtet darüber.

Das branchenübliche Handgeld soll sich auf rund zwölf Millionen Euro belaufen. Zwei Drittel davon sollen an den Spieler gehen, der Rest an die Berater.

Die Zahlen liegen also auf dem Tisch. Eine fixe Einigung, wie in manchen Medien berichtet, soll am Mittwoch allerdings noch nicht erzielt worden sein.

Eintracht-Star Daichi Kamada fühlt sich für höhere Aufgaben berufen

Vieles deutet aber auf einen ablösefreien Sommer-Transfer von Kamada in den Pott hin.

Kamada will den nächsten Schritt machen

Aus dem Umfeld des Spielers ist zu hören, dass er gerne den nächsten Schritt machen will und der BVB in der Pole Position liegt.

Dazu passt Kamadas Aussage im Gespräch mit SPORT1 vor der WM: „Ich bin bei meinen Wunschvereinen, zu denen ich wechseln würde, viel anspruchsvoller als Sie es denken. Es gibt schon seit zwei Jahren Gespräche und Kontakte mit großen Klubs.“

Zuletzt waren auch Manchester United, AC Milan und Benfica Lissabon am 26 Jahre alten WM-Fahrer interessiert.

Frankfurt-Star als Bellingham-Ersatz?

Die Dortmunder wollen Kamada! Schon seit längerem sind sie am kreativen Mittelfeld-Star dran, wollen ihn als Ersatz für Mahmoud Dahoud (Vertrag wird nicht verlängert) holen. Zudem ist die Zukunft von Jude Bellingham weiter unklar.

Kamada, der in Frankfurt aufgrund seiner herausragenden Leistungen in Europapokalpartien den Spitznamen „Euro-Daichi“ bekam, kann auf mehreren Mittelfeld-Positionen spielen. In dieser Saison war er in 30 Pflichtspielen für Eintracht an 18 Toren (13 Treffer, fünf Assists) beteiligt.

Die Frankfurter haben zuletzt immer wieder betont, dass sie Kamada gerne am Main halten möchte.

Der Weg wird aber trotz aller Überredensversuche wohl nach Dortmund führen …