Transfermarkt: Wegen Eintracht-Star Daichi Kamada! Geheimtreffen beim BVB

BVB-Geheimtreffen mit Kamada-Seite

Nach SPORT1-Informationen gab es am Mittwoch in Dortmund ein Geheimtreffen zwischen den Beratern Roberto Tukada und Thomas Kroth sowie BVB-Sportchef Sebastian Kehl. In diesem Gespräch sollen die Dortmunder ihren Wunsch nach einem ablösefreien Sommer-Transfer noch einmal hinterlegt haben und mit der Kamada-Seite bereits über konkrete Zahlen gesprochen haben. Borussia Dortmund benötigt für die kommende Saison bekanntlich Ersatz in der Mittelfeld-Zentrale.