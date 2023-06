FC Bayern: Kim-Transfer vor Abschluss - FCB auch optimistisch bei City-Star Walker

Sein Vertrag soll bis 2028 laufen. Der Technische Direktor Marco Neppe hat den Deal ausgehandelt. Der Name Kim ist bei den Münchnern schon seit Mai auf dem Tisch.

FC Bayern: Kim als Ersatz für Hernández

Die gleiche Summe will Bayern nun auch für den Verkauf von Abwehrspieler Lucas Hernández, der gerne zu PSG wechseln würde , einnehmen.

Beide Deals sollen in der kommenden Woche über die Bühne gehen. Am 3. Juli kommt auch Kim von seinem Militärdienst in Südkorea zurück.