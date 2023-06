FCB-Deal rückt näher: Das ist das Napoli-Monster

Wenn in dieser Saison von den Stars des italienischen Meisters SSC Neapel die Rede war, fielen vor allem die Namen Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia oder Stanislav Lobotka.

Den Namen Kim Min-jae hat man zumindest in Deutschland bislang noch nicht allzu häufig gehört.

Das ändert sich nun durch das immer konkret werdende Interesse des FC Bayern am südkoreanischen Nationalspieler.

Transferticker: Zieht es City-Juwel in die Bundesliga?

Transferticker: Zieht es City-Juwel in die Bundesliga?

Kim tanzt den Gangnam Style

Als der Abwehrhüne im vergangenen Sommer von Fenerbahce nach Neapel wechselte, überwiesen die Süditaliener rund 18 Millionen Euro an den türkischen Klub - eine Summe, die sich bei seinem kommenden Wechsel mehr als verdreifachen dürfte.

Kim und Napoli, das passte von Anfang an - auf und neben dem Platz. Als sich der Südkoreaner mit einem Lied bei seinen neuen Mannschaftskollegen vorstellen musste, sorgte er regelrecht für Begeisterung.

Ein vom SSC-Account gepostetes Video zeigt Kim mit einer Bierflasche in der Hand, die er als angedeutetes Mikrophon benutzt und zu den Klängen von Gangnam Style tanzt.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Ich hatte einen mentalen Zusammenbruch“

In seiner Heimat produzierte das „Monster“, wie er in Südkorea wegen seiner Robustheit genannt wird, in dieser Saison allerdings nicht nur positive Schlagzeilen.