FC Bayern: Transfer rückt immer näher - 55-60 Millionen Ablöse!

Zwei Transfers für die kommende Saison hat der FC Bayern bereits eingetütet ( Konrad Laimer/RB Leipzig und Raphael Guerreiro/BVB) - und ist bei einem weiteren möglichen Neuzugang in der Pole Position!

FC Bayern will Kim - werden 60 Millionen fällig?

Die Bayern-Bosse haben in jedem Fall schon ihr Okay für den Transfer gegeben. Die Ausstiegsklausel für den robusten Innenverteidiger, der in der Serie A zum besten Verteidiger der Saison gewählt wurde, soll sich zwischen 55 und 60 Millionen Euro bewegen.