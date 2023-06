Transfermarkt: Spektakuläre Rückkehr von Weltmeister Di María?

Denn in den folgenden Jahren stand er für die Spitzenklubs Real Madrid, Manchester United, Paris Saint Germain und Juventus Turin auf dem Platz.

Doch genau wie bei den Red Devils ist seine Zeit bei der Alten Dame schon nach einem Jahr wieder beendet - anders als bei ManUnited diesmal aber nicht freiwillig: Der italienische Rekordmeister verlängerte den Vertrag des Weltmeisters, der am Ende des Monates ausläuft, nicht.

Daher könnte der 35-Jährige nun ablösefrei in die portugiesische Hauptstadt zurückkehren. Einem Medienbericht der portugiesischen Sportzeitung A Bola zufolge sei die Rückkehr des Offensivspielers, der in seinen bisherigen 121 Partien für Benfica 15 Treffer erzielte, noch nie so realistisch gewesen. Allerdings sei noch nichts entschieden.