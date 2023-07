Heute Gipfel in London! Klare Tendenz im Kane-Poker

Daher wird das ursprünglich für vergangenen Freitag vorgesehene Treffen von Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen und dem Technischen Direktor Marco Neppe mit Spurs-Boss Daniel Levy in Kürze stattfinden. Am Montag gegen 10.45 Uhr hob ein Privatflugzeug mit dem FCB-Duo an Bord vom Sonderflughafen Oberpfaffenhofen in Richtung London ab.