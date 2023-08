BVB: Zusätzlicher Geldregen wegen Bellingham? Watzke zuversichtlich

Für die Verpflichtung von Jude Bellingham griff Real Madrid tief in die Tasche und einigte sich mit Borussia Dortmund auf eine fixe Ablöse von 103 Millionen Euro. Beim BVB zeigt man sich schon jetzt sehr zuversichtlich, dass auch die erfolgsabhängigen Bonuszahlungen in vollem Umfang fällig werden.

„Jude Bellingham ist nicht eins zu eins zu ersetzen, sonst hätte er Real Madrid auch nicht 135 Millionen Euro gekostet“, erklärte Klubboss Hans-Joachim Watzke in der Sport Bild und bezog sich dabei auf die komplette Summe aus Sockelablöse und Zusatzzahlungen, die sich mit den Informationen von SPORT1 deckt .

Laut des 64-Jährigen sei davon auszugehen, dass die Bonuszahlungen in nicht all zu ferner Zeit fällig werden.

Bellingham-Ablöse: „Wartezeit nicht so lang“

„Dass es vor allem im internationalen Geschäft mittlerweile üblich ist, dass Ablösen in Raten bezahlt werden, ist kein Geheimnis. Aber in diesem Fall ist das überschaubar. Gehen Sie mal davon aus, dass die Wartezeit nicht so lang ist“, verriet der BVB-CEO.