FC Bayern muss im Kane-Poker auf Zeit spielen - ein Kommentar

Übertrieben! Auch wenn Kane ein paar Jahre jünger als Lewandowski ist und daher einen höheren Marktwert besitzt. Das erste Bayern-Angebot an Kane-Klub Tottenham Hotspur – 70 Millionen Euro plus Boni – war gemessen an der Tatsache, dass der Spieler seine feste Zusage an Thomas Tuchel gegeben und allen anderen Interessenten abgesagt hat, fair.