Neuer Bayern-Wunschspieler! Er soll Tuchels Sechser werden

Der FC Bayern könnte auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler womöglich in England fündig werden.

Nach SPORT1 -Informationen ist Joao Palhinha vom FC Fulham der neue Wunschkandidat der Münchner, die weiterhin mit Hochdruck an der Verpflichtung eines neuen Sechsers arbeiten. Auch die Bild berichtet über das Interesse am Portugiesen.

In der Branche heißt es, dass der deutsche Rekordmeister noch im Laufe des Mittwochs ein Angebot für Palhinha abgeben möchte. Der 28-Jährige war im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro von Sporting Lissabon nach London gewechselt.

Joao Palhinha: Tuchels neuer Bayern-Sechser?

In der vergangenen Premier-League-Saison absolvierte der 1,90 Meter große Mittelfeldspieler, der als klassischer Sechser gilt, 35 Spiele für Fulham, in denen er immer in der Startelf stand und drei Tore erzielte. Die restlichen drei Liga-Spiele verpasste Palhinha lediglich aufgrund von Gelbsperren.