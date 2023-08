Noch mehr! So viel bietet Bayern jetzt für Kane

Der FC Bayern ist für seinen Wunschspieler Harry Kane bereit, an die Schmerzgrenze zu gehen - und darüber hinaus!

So viel würde Bayern für Kane zahlen

So soll das finale Angebot aussehen, das Bayern dem berüchtigten Spurs-Boss Daniel Levy vorgelegt hat: 86 Millionen Pfund ohne Zusatzzahlungen - also rund 100 Mio. Euro, und dazu dann noch Boni, durch welche die Transfersumme über die magische Schallmauer steigen würde.

Noch keine Antwort von Tottenham

The Telegraph aus England berichtete zuletzt , dass der Rekordmeister Levy eine Deadline für die Nacht von Freitag auf Samstag gesetzt habe.

Der englische Nationalmannschaftskapitän hat den Bayern aber schon vor Wochen signalisiert, auch 2024 offen für einen Wechsel zu sein. Am liebsten will er den Transfer dennoch schon jetzt - vor allem, weil Tottenham nicht in der Champions League vertreten ist und er bei Bayern große Chancen auf Titel sieht.