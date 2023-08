Transfermarkt: Durchbruch im verzwickten Eintracht-Poker

Der Wechsel von Faride Alidou innerhalb der Bundesliga von Frankfurt nach Köln hatte sich bereits seit einigen Tagen angedeutet. Allerdings erwies sich die vom FC gewünschte Kaufoption als Knackpunkt. Denn die Eintracht glaubt weiterhin an das Potenzial des zehnmaligen deutschen U21-Nationalspielers und wollte ihn daher ungern komplett verlieren. Allerdings gelang in den Verhandlungen nun der Durchbruch.

Alidou stand bei der Eintracht nie in der Startelf

Der 22-Jährige stand allerdings nie in der Startelf und erzielte lediglich einen Treffer. Am 12. Oktober traf der Außenspieler im Champions-League-Gastspiel bei den Spurs zum 2:3, was letztendlich zu spät kam.